Wasser ist ihr Element: 7 Wasserhunde im Rasseportrait

Der Pudel haart sogar gar nicht. Was ihn außerdem so besonders macht, erklärt Euch der folgende Artikel:

Der American Water Spaniel wurde einst in den USA gezüchtet und ist bis heute überwiegend in den Vereinigten Staaten zu finden. Diese Rasse diente in der Vergangenheit primär dazu, Beute vom Boot aus zu apportieren. Aber auch an Land ist seine Jagd erfolgreich.

Weil American Water Spaniels das Wasser und die Aktivität so lieben, eignen sie sich ideal für den Wassersport.

Die braunen Vierbeiner gelten als sehr freundlich, clever und smart.