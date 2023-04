Süße Hunde: 10 super niedliche Hunderassen im Portrait

In Bezug auf Hunderassen ergab der Goldene Schnitt das folgende Ranking.

Der Goldene Schnitt (lateinisch " sectio aurea, proportio divina" ), auch als "stetige Teilung" bekannt, ist eine Gestaltungsregel, die das Teilungsverhältnis einer Strecke oder einer Größe bezeichnet. Ein Verhältnis von 1 zu 1,618 wird von Menschen als besonders harmonisch betrachtet. Das Prinzip wurde von Euklid bereits in der Antike (300 v. Chr.) entwickelt und seitdem in Kunst, Architektur, Musik und Natur angewandt.

Der eigene Hund ist natürlich immer am süßesten. Aus wissenschaftlicher Sicht werden süße Hunderassen aber anders betrachtet: Um die Attraktivität der Gesichtszüge von Hunden zu messen, wurden die Abstände zwischen den Augen, zu den Ohren, Schnauze und Maul in Relation gesetzt und ausgewertet.

Der Ursprung aller Retriever-Rassen liegt in Neufundland. Britische Seeleute beobachteten das Talent der Hunde zum Apportieren und brachten sie mit in die Heimat, wo sie den mittlerweile ausgestorbenen "Kleinen Neufundländer" mit englischen Jagdhunden kreuzten. Aus den weiteren Kreuzungen entstand im 19. Jahrhundert schließlich die süße Hunderasse Golden Retriever.

Da der Bernhardiner so ein großer Hund ist, solltest Du ihm ein Zuhause mit ausreichend Platz bieten können.

Bernhardiner sind als große, gutmütige Hunde bekannt. Ihr Name geht auf den Gebirgspass "Großer St. Bernhard" in den Schweizer Alpen zurück. Augustiner-Mönche setzten Bernhardiner zum Schutz der Pilger beim Überqueren des Gebirgspasses ein. Die Mönche nutzten Bernhardiner auch als Lawinenhunde, um Menschenleben zu retten. Durch den berühmten Bernhardiner Barry, der 40 Leben rettete, gilt der Bernhardiner bis heute als Nationalhund der Schweiz.

Mit der richtigen Erziehung werden Rottweiler treue und friedliebende Begleiter. © 123RF/grigory_bruev

Der Rottweiler ist eine Hunderasse aus Deutschland. Schon die Römer wussten die Ausdauer und die Unerschrockenheit der Rottweiler zu nutzen, weshalb sie die Urahnen der Hunderasse als Begleiter ihrer Viehherden zu den Viehmärkten in Rottweil schickten. Daher rührt auch ihre Namensgebung.

Rottweiler sind auch als "Metzgerhunde" bekannt, da sie früher Metzgern dabei halfen, Vieh und Eigentum zu bewachen und so Diebe abzuhalten.

Rottweiler sind Arbeitshunde, die von der Polizei und dem Rettungsdienst ausgebildet werden. Durch Darstellungen in Filmen als angriffslustige Kampfhunde haftet dem Rottweiler allerdings ein schlechter Ruf an, weshalb er in einigen Bundesländern als gefährlich eingestuft und als Listenhund geführt wird. Gut erzogene Rottweiler sind jedoch auch prima Familienhunde.

Rottweiler sind nämlich durchaus freundlich, kinderfreundlich und gehorsam. Zudem zählen sie laut Wissenschaft zu den süßen Hunderassen.