Weg zu echtem Vertrauen: So kann man die Bindung zum Hund stärken

Man sagt, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Damit das so ist, muss man die Bindung zum Hund stärken, sie emotional, kommunikativ und auf der Vertrauensebene aufbauen. Sechs passende Tipps und einen Test für die Bindung zu Eurem Vierbeiner gibt's hier.

Hunde wollen nur geliebt werden und ihre Liebe schenken. Das gelingt nicht mit Dominanz, sondern mit Führung und Sicherheit. Nimmt ein Hund das wahr, fühlt er sich in seiner Treue gesehen und wird zum loyalen Verbündeten.

Glück oder Stress? Was bedeuten Zoomies beim Hund?

Sie helfen ihnen, sich in ihrem Leben adäquat zu orientieren und eine ausgeglichene Persönlichkeit zu entwickeln.

Hunde fühlen sich mit klaren Regeln am wohlsten. Sie brauchen einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können, ohne unangenehm aufzufallen. Demnach tut man mit konsequenten Regeln nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern bietet seiner Fellnase gleichzeitig Sicherheit und eine solide Vertrauensbasis.

Meistert man etwas gemeinsam, wird man stärker. Das ist bei menschlichen Teams so und bei einem Hund-Mensch-Duo ebenfalls. Gemeinsame (Erfolgs-)Erlebnisse wie ein abenteuerlicher Spaziergang in unbekannten Gefilden oder ein Agility-Training in einem Hundeparcours schaffen wertvolle Zeit miteinander.

Sowohl der Spaß des Hundes als auch das entstehende Zugehörigkeitsgefühl lassen die Bindung zu einem Menschen stärker werden. Man ist nicht nur Spielkamerad, sondern ein echter Partner.