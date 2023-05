Experten warnen: Hunde hassen Umarmungen

Das Internet ist voller Bilder von glücklichen Menschen, die ihre - situativ unglücklichen Hunde - fest umarmen. Denn Experten sind sich einig: Hunde hassen Umarmungen. TAG24 erklärt, warum die vermeintlich süßen Fotos in unserer Handygalerie Stress bei unseren geliebten Vierbeinern auslösen.

Hunde sind süße Wesen, die uns Freude schenken und so unglaublich weich sind - fast wie Plüschtiere. Deshalb umarmen, drücken und knuddeln wir sie täglich mehrfach. Und sie scheinen es zu genießen, denn sie lassen es zu, hecheln friedlich und schlecken uns manchmal sogar das Gesicht vor Freude. Richtig?

250 Bilder, auf denen Kopf, Gesicht und Körper des Hundes gut erkennbar waren, gaben Aufschluss darüber, wie sich die Vierbeiner in der gut gemeinten Umklammerung ihrer Menschen fühlten. Das Hauptaugenmerk richtete Coren auf die körperlichen Signale der umarmten Hunde.

US-Psychologe Stanley Coren widmete sich einer Studie, in der er der Frage "Mögen Hunde Umarmungen?" auf den Grund ging. Hierfür wertete er 250 zufällig ausgewählte Bilder im Internet aus, auf denen ein Mensch zu sehen ist, der einen Hund umarmt. Fotos mit zusätzlichem Stressfaktor für den Hund, wie das Hochheben des Vierbeiners, flossen nicht in die Studie mit ein. Für diese Auswertung war es wichtig, dass die Tiere bei der Umarmung auf dem Boden saßen oder standen.

Hunde sind zwar soziale Wesen, die Nähe suchen und diese genießen können, menschliche Umarmungen lösen hingegen überwiegend Stress bei den Tieren aus. Denn das Festhalten des Hundes bewirkt eine Situation, der der Hund nicht entfliehen kann. Das wiederum kann zu Angst und Aggression führen.

Angst kann sich auf unterschiedliche Weise zeigen. Manche Hunde wollen sich mit starken Körperbewegungen aus der Umarmung befreien und andere knurren oder beißen sogar zu. Um seinem Hund also nicht das Gefühl zu geben, ihn "gefangenzuhalten", sollten wir von festen Umarmungen absehen.

Hunde sind keine Menschen und wollen auch manchmal nicht wie solche behandelt werden. Schaut man sich Zuneigung unter Hunden an, so erkennt man schnell, dass Umarmungen vollkommen konträr zur Hundenatur sind. Sie schlecken sich gegenseitig ab und liegen eng beieinander, um sich Zuneigung zu schenken. Umklammern sie sich gegenseitig am Hals, ist das hingegen Spiel oder Kampf.