Dein Hund will nicht spielen? 6 mögliche Gründe und Tipps

Man hat tolles Spielzeug gekauft und trotzdem will der Hund nicht spielen: Viele Hundebesitzer kennen das. Wenn Hunde einem Ball z. B. nur desinteressiert hinterherschauen, kann das unterschiedliche Gründe haben. Welche sind das und was kann man dagegen tun?

Zudem ist entscheidend, welche Spielarten Hunde in ihren ersten Lebensmonaten kennengelernt haben und wie viel Spielzeug sie zur Verfügung hatten. Hunde, die Spielzeug erst sehr spät kennenlernen, wissen damit nichts anzufangen.

Wenn Hunde keine Lust auf das gemeinsame Spielen haben, kann das durchaus an körperlichen Defiziten liegen, aber in vielen Fällen liegt die Ursache beim Menschen.

Bälle, Taus, Stofftiere und sogar quietschende Spielzeuge: Der Hund hat alles und will trotzdem nicht spielen. Viele Hundebesitzer machen sich irgendwann Sorgen, was es mit dieser Lethargie ihres Vierbeiners auf sich hat. Ist er nur faul oder vielleicht krank?

Die sechs folgenden Gründe können dafür verantwortlich sein, dass ein Hund nicht spielen will.

Euer Hund spielt ausgelassen und fröhlich mit anderen Hunden, aber bei Spielversuchen Eurerseits schaut er Euch nur argwöhnisch an und ignoriert jegliche Animationen?

Hundebesitzer sollten das Verhalten und die Reaktionen ihres Hundes also genauestens beobachten.

Manche Halter sind der Ansicht, der Hund muss spielen wollen - schließlich ist er ein Hund. Schnell verfällt man in eine bedrängende Verhaltensweise, obwohl man dem Vierbeiner eigentlich etwas Gutes tun möchte.

Hierbei ist es wichtig, eine Balance zu schaffen, in der sowohl Hunde als auch Menschen zum Spielen animieren und es beenden.

Hält der ungewohnte Spielfrust länger an, sollte man unbedingt eine Tierarztpraxis aufsuchen und seinen pelzigen Schatz untersuchen lassen.

Schließlich wollen Hunde gefallen und ihre Sache richtig machen. Sofern sie die Spielaufforderung nicht verstehen und somit nicht wissen, was ihr Mensch von ihnen erwartet, werden sie das Spiel verweigern.

Unklare Körpersprache und ungenaue Befehle sind für Hunde purer Stress. Wirft man also ein neues Spielzeug und gibt den Befehl "bring", obwohl der Hund weder das Spielzeug noch den Befehl kennt, wird er sich defensiv verhalten.

Manchmal wählt man das falsche Spiel zur falschen Zeit. Versteckt man Leckerlis in der Wohnung und möchte, dass der Hund sie sucht, dieser aber vollkommen satt ist, wird dieses Spiel zu diesem Zeitpunkt auf Desinteresse stoßen.

Ebenso kann ein geworfener Ball die falschen Bedürfnisse bedienen. Zum Beispiel, weil der Hund weiß, dass noch zwei weitere Bälle in seinem frei zugänglichen Spielzeugkorb liegen - die Herausforderung fehlt.

Manchmal ist es ratsam, Hunde nicht mit Beute und Besitz zu überfluten. Man will ihnen zwar ein möglichst schönes Leben schenken, aber sobald sie sich in einer sozialen Position sehen, in der Anstrengung vollkommen unnötig ist, werden sie träge - sowohl im Kopf als auch körperlich.