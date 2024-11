Deshalb ist Kontaktliegen mit Deinem Hund so wertvoll

Viele Hunde machen es sich gerne auf Herrchen oder Frauchen bequem oder wollen zumindest einen Körperteil ihres Menschen berühren, wenn sie sich zur Ruhe legen - dieses Verhalten heißt Kontaktliegen. Hunde drücken so ihr Vertrauen und ihre Wertschätzung aus.

Kontaktliegen stärkt die Bindung zwischen Hund und Mensch. © 123RF/desperada

Sucht ein Lebewesen Körperkontakt zu einem anderen, zeigt das große Zuneigung - völlig klar. Aber sobald Hunde nicht nur neben ihrem Menschen liegen, sondern ihn während ihrer Ruhephasen berühren, zeugt das zusätzlich von Vertrauen und Wertschätzung.

Beim Kontaktliegen mit Deinem Hund spielt es keine Rolle, ob er Deinen Arm berührt, mit seinem Hinterteil an Deinen Füßen liegt oder er es sich auf Deinem gesamten Brustkorb bequem macht - er sucht Kontakt zu Deinem Körper, weil er eine große Bindung zu Dir spürt.

Diese Art der Zuneigung löst schnell positive Emotionen bei Hundehaltern aus. Man lächelt, streichelt seiner Fellnase liebevoll über den Körper und will sich bloß nicht bewegen, um diesen schönen Moment nicht zu zerstören - da kann der Hundeellenbogen in den eigenen Rippen noch so schmerzhaft sein.

Und genau darum geht es beim Kontaktliegen: tiefe und ehrliche Emotionen bei Hund und Mensch. Im Folgenden erfahrt Ihr, wo Kontaktliegen bei Hunden seinen Ursprung hat und warum es so wichtig und wertvoll für die Hund-Mensch-Bindung ist.