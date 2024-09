Wann gelten Hunde als erwachsen?

Hunde sind sozial, treu und clever. Auch deshalb werden sie so sehr geschätzt. Um aber einen souveränen Hund an seiner Seite zu wissen, muss dieser erst mal zu einem solchen heranwachsen. Wann sind Hunde erwachsen und was machen Tier und Mensch dabei durch?

Aber wann sind Hunde erwachsen und in welchem Alter besitzen sie die nötige Reife, die wir Menschen so sehr lieben? TAG24 klärt über vier Entwicklungsphasen von Hunden auf und schildert, wann sie geistig erwachsen sind.

Jetzt ist es für Hundebesitzer enorm wichtig, diszipliniert und konsequent in ihrer Hundeerziehung zu sein. Nur so werden sie ihre Fellnase zu einem ausgeglichenen und loyalen Gefährten erziehen können.

In den ersten Lebenstagen nehmen die kleinen Schätze nur Gerüche und Geschmäcker wahr. Auf diese müssen sie sich zunächst vollkommen verlassen, weil sie bis zur dritten Lebenswoche blind sind. In der darauffolgenden Übergangsphase öffnen Welpen ihre Augen und ihr Gehör beginnt sich zu entwickeln.

Sobald der Vierbeiner ausgewachsen ist, was ebenfalls von Rasse und Größe des Hundes abhängt, neigt sich die Pubertät dem Ende zu. Grundsätzlich ist das zwischen dem 24. und 36. Lebensmonat der Fall. Hunde haben ihre Pubertät also im Alter von zwei bis drei Jahren überstanden.

Wo der Hund letzten Sommer noch vor Energie strotzend in den See gehechtet ist, steht er heute nur noch am Ufer und blickt souverän in die Ferne. Vielleicht wachsen ihm schon graue Härchen rund um die Schnauze, seine Zähne vergilben allmählich und er wird allgemein gemütlicher.

Die Zeitspanne, in der man bei Hunden vom Seniorenalter spricht, ist wieder von Größe und Rasse abhängig. Diese Entwicklungsphase erstreckt sich vom sechsten bis zum neunten Lebensjahr.

Für Hundesenioren ist eine regelmäßige medizinische Kontrolle wichtig, um etwaige Krankheiten schnellstmöglich auszumachen und effektiv zu behandeln.

Zudem ist eine stressarme Umgebung von großer Bedeutung. Denn ältere Hunde können durch nachlassendes Gehör und zunehmende Vergesslichkeit schneller unter Stress geraten.