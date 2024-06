Welpenabgabe: Ab wann darf man Welpen von der Mutter trennen?

Bringt die eigene Hündin Welpen auf die Welt, würde man die niedlichen Fellknäuele am liebsten alle behalten. Zu gegebener Zeit werden die Hundebabys jedoch in ein neues Zuhause entlassen. Aber wie lange sollten Welpen bei der Mutter bleiben, damit sie ausreichend entwickelt sind? Sowohl Experten als auch die Tierschutzverordnung haben ganz klare Antworten.

Experten raten sogar dazu, Hundewelpen erst nach zwölf Wochen von ihrer Mutter zu trennen und in ein neues Zuhause zu entlassen.

Das hängt vor allem mit der Sozialisierung des Hundebabys zusammen. Alle wirklich wichtigen Basis-Verhaltensregeln lernen die kleinen Fellknäuele am besten von ihrer Mama. Dazu können hundetypische Fähigkeiten wie das Buddeln gehören, aber auch wichtige Regeln wie die Beißhemmung des Hundes zählen dazu.

Aber warum ist das so?

Weil die Hunde-Mafia schwer zu stoppen ist, wollen viele Menschen Hunde aus dem Ausland retten und ihnen ein liebevolles Zuhause schenken. Das ist ein großartiges Vorhaben, dem man unbedingt nachgehen sollte. Was es dabei zu beachten gibt, erfahrt Ihr hier:

In Deutschland werden zwar alle Hunde durch das Tierschutzgesetz und die Tierschutzverordnung geschützt, dennoch bleibt die sogenannte Hunde-Mafia manchmal unentdeckt. Sie verkauft Junghunde im Alter weniger Wochen und fügen ihnen somit großes Leid und Schmerz zu - körperlich sowie psychisch. Aufgrund dessen legt die gültige Gesetzeslage fest, dass Welpen erst im Alter von mindestens acht Wochen von ihrer Mutter getrennt werden dürfen.

Die Übergangsphase ist die 3. Lebenswoche , in der die Welpen ihre Augen öffnen und sich das Gehör zu entwickeln beginnt. Die Kleinen lernen die Welt nun auf eine neue Weise kennen.

Diese Phase bezieht sich auf die ersten zwei Lebenswochen , in denen die kleinen Schätze noch taub und blind sind. Weil auch ihr Geruchssinn noch nicht richtig entwickelt ist, sind frisch geborene Welpen absolut von ihrer Mutter abhängig und ohne sie lebensunfähig.

Erst in dieser Phase sollten Hundewelpen von Menschen aufgezogen werden.

Diese Entwicklungsphase beginnt in der 13. und endet mit der 16. Lebenswoche - die kleinen sind inzwischen vier Monate alt. Um die Rangordnung abzustecken, loten die Welpen ihre Grenzen aus und müssen diese klar aufgezeigt und kommuniziert bekommen.

Diese Phase dauert von der 8. bis zur 12. Lebenswoche und ist unheimlich wichtig für Hunde. Sie formt den Charakter und prägt somit das gesamte Leben des Hundes. Die kleinen Vierbeiner lernen in dieser Entwicklungsphase die ersten Regeln und Verhaltensweisen. Hierzu zählen beispielsweise das hundetypische Buddeln, das Erschnüffeln von Futter und die Beißhemmung.

Die neuen Hundeeltern können es oft nicht erwarten, ihren plüschigen Familienzuwachs endlich mit nach Hause zu nehmen. Dennoch sollten Züchter oder "Übergangs-Welpeneltern" bis zu zwölf Wochen warten, bis sie ihre Schützlinge abgeben. Denn eine frühe Trennung von der Hundemama ist mental schwer zu verkraften und kann auch körperliche sowie mentale Nachwirkungen haben.

Die Tierschutzverordnung sieht zwar ein Mindestalter von acht Wochen vor, wartet man jedoch noch bis zur 12. Lebenswoche, sind Welpen bereits deutlich selbstbewusster und besser in der Lage, sich in das neue Zuhause und in die neue Familie einzugewöhnen.

Dieser eine Monat ist somit wertvoll für den Hund, vorteilhaft für den Mensch und sehr kostbar für die künftige Hund-Mensch-Beziehung.