Müde Augen und der Hund schläft viel? 9 mögliche Ursachen

Manchmal sind die Gründe ganz harmlos und verschwinden von alleine wieder. Allerdings kann langer Schlaf in Verbindung mit anderen Symptomen auch ein Warnsignal sein.

Doch was ist gesund und wann sollten sich Hundebesitzer Sorgen um ihren Vierbeiner machen? Für einen längeren Schlaf gibt es auf jeden Fall viele Ursachen.

Manche Hunde kommen überhaupt nicht zur Ruhe, wohingegen andere kaum entspannter sein könnten und den ganzen Tag am Dösen sind.

Außerdem ist es wichtig, sportliche Aktivitäten wie das Joggen mit dem Hund immer langsam anzugehen. Denn auch agile Vierbeiner müssen sich erst an die Belastung gewöhnen.

Stress in jeglicher Form, ob es geistig oder körperlich ist, wirkt sich auf den Energiehaushalt von Hunden aus. Große Veranstaltungen, stressige Hundebegegnungen, Besuch im eigenen Zuhause und körperliche Belastungen können Hunden zu schaffen machen.

In der Regel treten bei gesundheitlichen Problemen neben der Müdigkeit noch andere Symptome auf - z. B. Durchfall, Erbrechen, blasses Zahnfleisch oder weniger Appetit.

Medikamente können immer Nebenwirkungen haben, auch bei Hunden. Hat man also vor Kurzem die Dosis umgestellt oder verabreicht ein neues Medikament, kann es sein, dass der Hund dadurch müde wirkt.

In dem Fall sollte man einen Kontrolltermin beim Tierarzt vereinbaren. So lässt sich prüfen, ob ein Hund wegen der Umstellung so viel schläft.