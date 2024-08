Wahre Supernasen: So weit können Hunde riechen

Der Geruchssinn von Hunden ist mit dem eines Menschen nicht vergleichbar, denn Hunde riechen mindestens 100.000 Mal besser. Schnell fragt man sich, wie weit können Hunde riechen, was können sie alles riechen und wie funktioniert ihre Spürnase überhaupt?

Aber wie genau funktioniert er? Inwieweit unterscheidet er sich vom Geruchssinn des Menschen und sind Hunde tatsächlich in der Lage, Emotionen und Krankheiten zu erschnüffeln?

Damit können Hunde in der Luft bis zu zehn Kilometer weit, unter eine Schneedecke bis zu acht Meter tief und bis zu drei Meter ins Erdreich hinein riechen. Sogar das Riechen unter Wasser ist ihnen möglich.

Genauso wie bei Menschen gelangen verschiedene Geruchspartikel durch die Nasenlöcher in die Nasenhöhle eines Hundes. Drüsen in der Nasenhöhle befeuchten aufgenommene Luft, damit die Geruchsmoleküle mit der Riechschleimhaut in Berührung kommen. Diese bedeckt mit einer Fläche von circa 200 Quadratzentimetern die Nasenmuscheln.

Die bis zu 300 Millionen Riechzellen in der Riechschleimhaut eines Hundes geben Geruchspartikel an das Gehirn weiter. Ein spezielles Hirnareal ist allein für die Verarbeitung von Geruchssignalen zuständig. Hier werden alle ankommenden Gerüche verarbeitet und ausgewertet.

Das sogenannte Riechhirn eines Hundes umfasst circa zehn Prozent des gesamten Hundegehirns. Das des Menschen umfasst nur etwa einen Prozent.