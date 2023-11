Strategien gegen Futterneid bei Katzen: Für ein friedliches Miteinander

Vielleicht erkennt die dominierende Katze auch einfach nicht, welcher Napf ihr gehört und frisst sich deshalb am Futter der unterlegenen Katze satt. Selbst wenn der Napf der anderen Katze eine andere Farbe hat als ihrer, kann es hier zu Verwechslungen kommen, da Katzen Farben nicht so deutlich wahrnehmen.

Im Folgenden werden effektive Strategien aufgezeigt, um Futterneid bei Katzen zu vermeiden.

1. Füttere verschiedene Katzen nicht aus einem Napf

Prinzipiell sollte jede Katze ihren eigenen Futternapf haben. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, damit beim Fressen erst gar kein Neid entstehen kann.

2. Füttere die Katzen zur selben Zeit an getrennten Orten

Es ist ratsam, die Katzen an getrennten Orten und am besten zur selben Zeit zu füttern. So kann man verhindern, dass die Katzen ihren Blick zum Napf des anderen schweifen lassen und Interesse an ihrem Futter entwickeln.

3. Verwende Näpfe mit unterschiedlicher Form

Katzen nehmen zwar Farben nicht so gut wahr, jedoch können sie unterschiedliche Formen gut erkennen. Damit sie ihren Napf, von dem der anderen Katzen unterscheiden können, sollte man deshalb Näpfe in unterschiedlichen Formen aufstellen. Auch verschiedene Muster können Katzen helfen, ihren Napf von anderen zu unterscheiden.

4. Füttere eine Katze unter Beobachtung

Wenn es Platz bedingt nicht möglich ist, die Katzen an verschiedenen Orten zu füttern, kann man die Katzen auch unter Beobachtung füttern. So kann man direkt eingreifen, sollte eine Katze die andere Katze vom Futternapf verdrängen wollen.

5. Verwende einen Futterautomaten mit Kamera und Mikrochip-Sensor

Wer oft nicht zu Hause ist und seine Katzen beim Fressen nicht beobachten kann, der könnte das Fressverhalten seiner Stubentiger mithilfe eines Futterautomaten mit Kamera und Mikrochip-Sensor beobachten. Der Futterautomat öffnet sich dann nur für die Katze, die den entsprechenden Mikrochip hat und bleibt für andere Katzen verschlossen.