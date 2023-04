Wie erkennt man illegalen Katzenhandel und was kann man tun?

Weiteres Katzenwissen und Informationen zur Haltung von Katzen findest Du in unserem Katzenratgeber .

TAG24 klärt, was illegaler Katzenhandel ist, warum dieser überhaupt problematisch ist und wie man ihn erkennt.

In Zeiten von boomendem Onlineshopping ist es keineswegs überraschend oder abwegig, dass man sein zukünftiges Haustier einfach online kauft. Natürlich gilt es, sich vor jeder Anschaffung Gedanken zu machen und zu informieren.

Vorschriften

In Deutschland sowie in der EU gibt es bestimmte Tierschutzgesetze, die für das Tierwohl sowie den Tierschutz verantwortlich sind. Diese unterscheiden sich jedoch häufig, sodass in verschiedenen EU-Staaten diverse Regelungen gelten, wie beispielsweise die folgenden:



Deutschland: Der Onlineverkauf ist nicht verboten und weniger eingeschränkt. Gewerbliche Verkäufer benötigen jedoch eine Genehmigung der zuständigen Behörde. Bei einem Privathandel gelten keine speziellen Vorschriften.

Polen: Der Onlineverkauf ist verboten, ebenso der (Ver-)Kauf von Katzen an einem Ort, der nicht der Geburtsort ist.

Frankreich: Ausschließlich Züchter sowie Zoogeschäfte dürfen Katzen online verkaufen. Die Interessenten müssen vor Vertragsabschluss auf die Verantwortung hingewiesen werden.

Aus den unterschiedlichen Regeln in verschiedenen Ländern entsteht ein Preisgefälle, was zu günstigen Käufen aus dem Ausland führt. Dabei dürfen nach Deutschland keine Katzen vor der 15. Lebenswoche aus dem Ausland gebracht werden.