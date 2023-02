Doch warum ist die Monstera giftig für Katzen? Was solltest Du tun, wenn Deine Katze bereits an der giftigen Pflanze geknabbert hat? Und wie kann ich sie davon abhalten?

Denn auch Katzen mögen Pflanzen - zum Fressen gern. Der Verzehr einer giftigen Pflanze kann bei Deiner Katze zu Vergiftungserscheinungen führen. Daher solltest Du Deine Samtpfote vor für Katzen giftigen Zimmerpflanzen schützen, so also auch vor der Monstera.

Wenn Du an den Blättern der Monstera erkennst, dass Deine Katze daran gefressen hat, solltest Du zunächst ruhig bleiben und nicht in Panik geraten. Wenn es nur kleine Mengen waren, so kann es sein, dass Deine Katze mit etwas Bauchschmerzen davonkommt.

Es gibt durchaus Möglichkeiten, wie Du Deine Katze dazu bringst, ihre Pfoten von Deiner Monstera zu lassen:

1. Tipp: Teebaumöl

Da Katzen den Geruch von Teebaumöl nicht mögen, ist es ein wirksames Mittel, um sie vom Fressen der giftigen Pflanze abzuhalten. Tränke dazu einen Wattepad mit einigen Tropfen Teebaumöl und stecke den Bausch in die Blumenerde. Du kannst mit dem Wattebausch auch die Blätter einreiben.

2. Tipp: Hängetöpfe

Bringe die Monstera außer Reichweite Deiner Katze. Mit einem Hängetopf kannst Du die Kletterpflanze an Deiner Decke entlang wachsen lassen. So kannst Du verhindern, dass Deine Katze an der Monstera knabbert. Nebenbei schaffst Du Dir damit ein richtiges Dschungelfeeling in Deinen vier Wänden.