Katze chippen: So sinnvoll und günstig ist der Mikrochip für Freigänger

Was auch immer der Grund für das Verschwinden einer Katze sein mag, die Hauptsache ist, sie wird wiedergefunden und kehrt gesund und unversehrt zu ihrem Besitzer zurück.

Oft sieht man an Straßenlaternen und Ampeln ausgehängte Vermisstenanzeigen mit Bildern von niedlichen Kätzchen. Katzen entlaufen z. B., wenn sie noch sehr jung sind und ihr Orientierungssinn noch nicht so stark ausgeprägt ist, auch andauernde Disharmonie und Konflikte im häuslichen Umfeld können dazu führen, dass sich Katzen nicht mehr wohlfühlen und fortlaufen.

Wenn Du Deine Katze chippen möchtest, auch "Transponderkennzeichnung" genannt, solltest Du Dich zunächst an eine Tierarztpraxis wenden. Das Ärtzepersonal transplantiert mit einer Spritze einen winzigen circa 12 Millimeter großen Mikrochip (Transponder) unter die Haut in der Schulterregion Deiner Katze.



Danach ist es wichtig, dass Du Deine Katze entweder online oder per Brief mit Deiner Adresse bei dem zuständigen Haustierregister registrierst. Nur so sind die wichtigen Informationen, um das Tier zuordnen zu können, mittels eines Auslesegerätes beim Tierarzt abrufbar.