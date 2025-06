Darfst Du Deine verstorbene Katze im Garten begraben?

Was zu beachten ist, wenn Du eine Katze im eigenen Garten begraben möchtest, erfährst Du in diesem Artikel.

Verboten sind Beerdigungen in öffentlichen Parks und Wäldern sowie in Wasserschutzgebieten und auf fremden Grundstücken. Außerdem ist es nicht erlaubt, die sterblichen Überreste von Katzen im Hausmüll zu entsorgen.

Wer seine Katze oder ein anderes Haustier im Garten beerdigen möchte, legt diese am besten in einen biologisch abbaubaren Karton oder Ähnliches. Das minimiert Gerüche, welche wilde Tiere anlocken.

Besondere Regelungen gelten beispielsweise, wenn man die Katze im Garten in Rheinland-Pfalz (RLP) begraben möchte. Dort ist es in manchen Kommunen (z. B. Budenheim) untersagt, Tiere im eigenen Garten zu begraben. Sie müssen bei offiziellen Annahmestellen wie dem Wertstoffhof abgegeben werden.

Wie begrabe ich meine Katze im Garten?

Am besten ist es, wenn man eine verstorbene Katze in einem biologisch abbaubaren Sarg bzw. Karton oder in ein Tuch eingewickelt im Garten begräbt. Die Grabstelle darf nicht in einem Wasserschutzgebiet oder auf einer öffentlichen Fläche liegen.

Wie schnell verwest eine Katze im Garten?

Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie lange es dauert, bis eine Katze verwest. Ganz allgemein betrachtet dauert die Verwesung der Katze unter der Erde sowie bei normalen Umgebungsbedingungen zwischen wenigen Monaten und bis zu einem Jahr.

Wie tief muss ein Katzengrab im Garten sein?

Das Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz bzw. die Verordnung zur Durchführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes legt fest, dass das Grab einer Katze mit einer mindestens 50 Zentimeter dicken Erdschicht bedeckt sein muss. Gemessen wird vom Rand der Grube.