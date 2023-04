Katzenbrunnen: Welches Modell ist das beste für Deine Katze?

Übrigens: Du solltest die Trinkgelegenheiten am besten an unterschiedlichen Plätzen in Deiner Wohnung aufstellen. So wird Deine Katze öfter auf die Wasserstellen aufmerksam. Außerdem solltest Du die Trinkgelegenheit nicht direkt neben dem Futter platzieren. Dies passt nicht zum Instinkt von Katzen. Denn Wildkatzen trinken nicht dort, wo sie fressen, da das Wasser durch das Blut der Beute verunreinigt werden könnte.