Sollte man eine Katze bestrafen? Wie man Katzen richtig erzieht

Doch wer sich eine Katze zulegt, der ist dafür verantwortlich, sich über die Verhaltensweisen seines Haustiers zu informieren und sollte in dem Zusammenhang auch wissen, wie man in bestimmten Situationen richtig agiert.

Denn Studien belegen, dass Strafen bei Kindern in der Regel nicht bewirken, dass sie ihr falsches Verhalten einsehen. Während Kinder immerhin durch Gespräche in der Lage sind, falsches Verhalten von richtigem zu unterscheiden, kann man einer Katze den Zusammenhang zwischen Verhalten und Strafe nicht mit Worten erklären.

Katze kratzt an Tapete: Was tun, wenn Deine Katze randaliert?

4. Tipp: Minimiere schlechtes Verhalten mit Clickertraining.

Um unerwünschtes Verhalten zu minimieren, kann man auch einen Clicker verwenden. Wie du beim Clickertraining genau vorgehen solltest, erfährst Du unter:

>>> Clickertraining mit Katze - mit nur einem Klick zum Erfolg.

5. Tipp: Schaffe Bedingungen, die schlechtes Verhalten nicht zulassen.

Deine Katze hat sich angewöhnt in Schuhe zu pinkeln? Dann stelle die Schuhe in einen Schrank. Deine Katze kratzt ständig an der Couch oder Tapete? Dann bringe an diesen Stellen einen Kratzschutz an. Versuche kreative Lösungen zu finden, damit die Katze das schlechte Verhalten nicht mehr zeigen kann.