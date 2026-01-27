Musst Du Deiner Katze die Krallen schneiden?

Werden die Krallen der Katze zu lang, dann muss man sie per Hand kürzen. Wann und wie Du die Krallen der Katze schneiden musst, erklärt Dir TAG24.

Katzen benutzen ihre Krallen nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zum Klettern und Angeln nach Gegenständen. Daher kommt es auf die richtige Pflege an. TAG24 gibt Dir hilfreiche Tipps zum Pflegen und Schneiden der Krallen Deines Stubentigers. Mehr zur Pflege einer Mieze erfährst Du unter Katzengesundheit.

Sollte man bei Katzen die Krallen schneiden?

Sind die Krallen der Katze zu lang, sollte man sie schneiden. © 123rf/standrets Die Krallen einer Katze zählen zu ihren besten Waffen und sind ein wichtiges Handwerkszeug. Zum Schutz vor übermäßiger Abnutzung können Katzen ihre Krallen in die Pfote einziehen und bei Bedarf wieder ausfahren. Normalerweise nutzen sich die Katzenkrallen im täglichen Gebrauch ganz von allein ab. Bei Hauskatzen kann es passieren, dass sich die Krallen nicht ausreichend abtragen. In diesem Fall müssen sie regelmäßig von Hand gekürzt werden. Wann die Notwendigkeit besteht, die Krallen zu kürzen, erkennt man daran, dass die Katze sichtliche Probleme beim Gehen, Springen oder Putzen hat. Weitere Hinweise sind, dass das Haustier im Teppich hängen bleibt oder sich gar bei der Pflege verletzt. Wie Dir die Krallenpflege bei der Katze sicher und stressfrei gelingt, erklärt Dir dieser Artikel.

Einer Katze die Krallen schneiden

Wenn man sich gut informiert und das Ganze anständig vorbereitet, dann ist die Krallenpflege bei Katzen nicht allzu schwer. Wie Du die Krallen Deiner Katze selbst schneiden kannst, erfährst Du im Folgenden. Wer sich das Kürzen der Krallen einer Katze nicht zutraut, kann diese Aufgabe auch dem Tierarzt oder der Tierärztin überlassen.

Krallenpflege bei Katzen: Vorbereitung und Utensilien

Im Idealfall hat man die Katze bereits daran gewöhnt, dass man ihre Pfoten anfasst und sie leicht zusammendrückt. Je mehr sich die Fellnase wehrt und bewegt, desto höher ist die Verletzungsgefahr. So wie wir Menschen geeignetes Schneidwerkzeug für die Maniküre und Pediküre unserer Nägel benutzen, wird auch für die Krallenpflege der Katzen spezielles Werkzeug benötigt. Folgende Utensilien sollten bereitgelegt werden: Krallenschere

Krallenknipser

Blutstillstift Letzteres wird benötigt, falls beim Schneiden doch etwas schiefgeht und es zu einer kleineren Blutung kommt. Alternativ können hierfür auch ein Wattestäbchen und mildes Desinfektionsmittel aushelfen. Generell sollte man beim Schneiden der Krallen sehr vorsichtig sein, damit eine Verletzung gar nicht erst entsteht.

Durch die Krallen verlaufen Gefäße und Nerven, die einreißen können, wenn die Krallen zu lang sind. © 123RF/dariakulkova

Katzenkrallen schneiden: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ein guter Moment für die Krallenpflege ist zum Beispiel dann gekommen, wenn Dein Stubentiger nach dem Fressen oder Spielen friedlich, entspannt und schläfrig daliegt. Du selbst solltest Dir genügend Zeit einplanen, um die Krallen behutsam und geduldig zu kürzen. 1. Schritt: Wohlfühlmoment schaffen Nimm Deine Katze auf Deinen Schoß und verwöhne sie mit ein paar Streicheleinheiten, um sie etwas abzulenken. 2. Schritt: Gut festhalten Wenn dann mit dem Kürzen der Krallen begonnen wird, sollte sie allerdings gut festgehalten werden, um ruckartige Bewegungen und damit einhergehende Verletzungen zu vermeiden. 3. Schritt: Krallen sanft herausdrücken Um die Krallen besser schneiden zu können, sollten diese ausgefahren sein. Dafür kann man mit zwei Fingern vorsichtig von oben und unten auf den Ballen der Pfote drücken. Dabei sollte besonders gut darauf geachtet werden, dass die Katze ihre Pfoten nicht abrupt wegziehen und sich wehtun kann. 4. Schritt: Krallen schneiden Die Katzenkrallen sollten in Wuchsrichtung gekürzt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Krallen nicht zu knapp, sondern mit ein paar Millimetern Luft vor dem empfindlichen Bereich geschnitten werden. Somit können keine Blutgefäße und Nerven verletzt werden. Krallenknipser: Bei Benutzung eines Krallenknipsers sollte dieser im rechten Winkel zur Kralle gehalten werden, um eventuelle Splitter zu vermeiden.

Krallenschere: Wird eine Krallenschere verwendet, sollten deren Griffe seitlich oder zur Decke ausgerichtet sein, um die Krallen im rechten Winkel kürzen zu können. Verwöhne Deine Katze anschließend nochmals mit Streicheleinheiten und Leckerli, damit sie das Ereignis mit etwas Positivem verbindet.

Tipp: Um die Blutgefäße in den Krallen besser zu erkennen, kann man diese mit einer Taschenlampe beleuchten. Bei dunklen Krallen sollte man sich beim Schneiden vorsichtig in kleinen Schritten vorarbeiten.

Alternativen zum Krallenschneiden

Wer seiner Katze nicht regelmäßig die Krallen schneiden möchte, sollte dafür sorgen, dass die Mieze sie von selbst abnutzt. Gehört Deine Katze zu den Freigängern, wird sie sich ihre Krallen beim Klettern oder an Baumrinden schärfen bzw. abwetzen. Reine Wohnungskatzen haben diese Möglichkeit nicht. Katzenkrallen bestehen aus Horn. Beim Wetzen wird die äußere Hornschicht (Krallenhülse) abgestreift und die Kralle an sich wird verkürzt. Das Abwetzen der Krallen ist ein natürlicher Instinkt jeder Katze, weshalb sie sich auch innerhalb der Wohnung geeignete Gegenstände zum Wetzen sucht, worunter dann häufig Pflanzen und Möbel leiden. Es kann auch passieren, dass die Katze die Tapete zerkratzt. Um dem entgegenzuwirken, sollten der Hauskatze spezielle Kratzmöbel zur Verfügung gestellt werden. Hierfür eignen sich Kratzbäume, Kratzsäulen und Kratzbretter. Idealerweise werden davon mehrere in der Wohnung verteilt, um der Katze so an unterschiedlichen Stellen die Möglichkeit zu bieten, ihre Krallen zu pflegen und abzunutzen.

Kratzmöbel eignen sich hervorragend für Wohnungskatzen, um ihre Krallen zu pflegen und zu wetzen. © 123RF/derkach100

FAQ: Wissenswertes zur Krallenpflege bei Katzen

Soll man bei Katzen die Krallen schneiden? Die Krallen einer Katze sollte man nur schneiden, wenn sie eindeutig zu lang sind. Bei Freigängern nutzen sich die Krallen meist von selbst ausreichend ab. Bei Hauskatzen kann es schon eher mal passieren, dass die Krallen zu lang werden. Wann sollte man die Krallen einer Katze schneiden? Die Notwendigkeit, die Krallen einer Katze zu kürzen, wird deutlich, wenn das Tier offensichtliche Schwierigkeiten beim Gehen, Springen oder Putzen zeigt. Weitere Anzeichen dafür sind, dass die Krallen auf glatten Oberflächen klackern, sie länger als der Ballen sind oder während des Putzens hängen bleiben. Was passiert, wenn ich die Krallen meiner Katze nicht schneide? Werden die Krallen der Katze zu lang, besteht das Risiko, dass diese in die Pfotenballen einwachsen. Das kann zu Entzündungen und starken Schmerzen führen, was wiederum Lahmheit und Fehlstellungen zur Folge haben kann. Zudem können sich die Krallen auch verfangen, abbrechen oder splittern, was zu Verletzungen und Infektionen führen kann. Wie oft Krallen schneiden bei Katzen? Es empfiehlt sich, die Krallen der Katze etwa alle zwei Monate zu kontrollieren. Vor allem ältere, übergewichtige oder eher gemütlichere Katzen neigen zu langen Krallen. Ein weiterer Risikofaktor ist Arthrose.