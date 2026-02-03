Kratzen, Lecken, Unruhe: Was Dir Deine Katze damit sagen will

Was tun, wenn die Katze sich kratzt? Warum sich eine Katze ständig kratzt & wie Du Juckreiz bei Katzen lindern kannst, erklärt TAG24.

Von Clara Danneberg

Wenn sich die Katze intensiv zu kratzen beginnt, stellt sich die Frage, ob dieses Verhalten noch normal ist. Wann Du mit Deiner Mieze zum Tierarzt gehen musst, erfährst Du in diesem Artikel. Mehr zum Wohlergehen einer Mieze erfährst Du unter Katzengesundheit.

Deine Katze kratzt sich: Ist das normal?

Ständiges Kratzen ist bei Katzen meist kein gutes Zeichen. © 123rf/ferdel99 Genau wie bei Menschen ist es auch bei Katzen völlig normal, dass sie sich gelegentlich kratzen, weil eine Stelle am Körper kribbelt. Es gibt zahlreiche harmlose Auslöser für Juckreiz bei Katzen, wie z. B. eine sanfte Berührung, eine heilende Wunde oder lose Haare. Hält die Katze kurz inne und kratzt sich, ist das meist kein Grund zur Sorge. Hört die Mieze aber gar nicht mehr auf, sich zu kratzen, dann sollte man genauer hinschauen und gegebenenfalls den Tierarzt aufsuchen. Warum sich eine Katze ständig kratzt, erklärt Dir TAG24.

Katze kratzt sich ständig - Ursachen

Wenn sich die Katze ständig kratzt, sollten Katzeneltern aufmerksam werden. Besonders alarmierend ist es, wenn sich der Vierbeiner zwanghaft blutig kratzt. Was unerbittlichen Juckreiz bei Katzen auslösen kann, erfährst Du im Folgenden. Für eine genaue Diagnose und richtige Behandlung der Katze sollte man unbedingt zum Tierarzt gehen. Auch Hausmittel sollten nur nach Rücksprache mit dem entsprechenden Experten angewendet werden, da sie den Zustand der Katze verschlimmern und die Ursache nicht effektiv bekämpfen können.

Katze hat trockene Haut

Ein möglicher Grund, warum sich Katzen ständig kratzen, ist trockene Haut. Diese können sie beispielsweise durch trockene Heizungsluft bekommen. Schuppiges Fell und trockene Haut können bei Katzen aber auch ein Zeichen für den Fellwechsel sein. Wer beobachtet, dass sich die Katze immer an derselben Stelle kratzt, sollte diese untersuchen und bei Auffälligkeiten den Tierarzt konsultieren.

Juckreiz durch Flöhe und Parasiten

Ständiges Kratzen ist ein Symptom für Flöhe bei Katzen. Genau wie sprödes Fell, blutige Stellen, entzündete Haut und Unruhe. Der Juckreiz kann aber auch durch andere Parasiten wie z. B. Milben ausgelöst werden. Insbesondere Ohrmilben sind meist der Grund dafür, dass sich die Katze die Ohren blutig kratzt. Um Parasiten zu bekämpfen, ist eine tiermedizinische Behandlung unabdingbar.

Flöhe und andere Parasiten verursachen bei Katzen staken Juckreiz. © 123RF/vershininphoto

Katze hat eine Allergie

Es ist möglich, dass die Katze auf ihr Futter, Hausstaub, Flohspeichel oder etwas anderes allergisch reagiert. Eine Folge ist starker Juckreiz, der Katzen schon mal in den Wahnsinn treibt. Um die genaue Ursache zu klären, kann ein entsprechender Test beim Tierarzt durchgeführt werden.

Juckende Hautinfektionen bei Katzen

Es ist normal, wenn bestimmte Bakterien wie Staphylokokken auf der Haut der Katze leben (physiologische Hautflora). Leidet die Mieze jedoch unter Stress oder an einer Grunderkrankung, kann dies dazu führen, dass das Immunsystem zusammenbricht und die Bakterien überhandnehmen. Eine mögliche Folge ist eine bakterielle Hautentzündung (Dermatitis), die sich mitunter durch Juckreiz äußert. Durch ein geschwächtes Immunsystem sind Katzen anfälliger für Pilze, die Hautentzündungen und somit auch Juckreiz verursachen. Leidet die Katze an einer Hautinfektion, sollte sie von einem Tierarzt behandelt werden.

Kratzt sich eine Katze exzessiv, könnte sie eine Hautinfektion haben. © 123RF/dorazett

Juckreiz bei Katzen vermeiden

Am besten ist es, wenn krankhafter Juckreiz gar nicht erst entsteht. Es gibt einige präventive Maßnahmen, die man ergreifen kann, um die Gesundheit der Haut einer Mieze zu erhalten. Juckreiz bei Katzen vorbeugen: regelmäßige Fellpflege

ausgewogene Ernährung

Kontrolle der Luftfeuchtigkeit

regelmäßige Tierarztbesuche Außerdem tragen eine stressfreie Umgebung und ausreichende Wasseraufnahme zur Gesundheit der Katze bei.

FAQ zu Juckreiz bei Katzen

Warum kratzt sich meine Katze so heftig? Dass sich eine Katze heftig kratzt, kann verschiedene Ursachen haben. Sollte das Tier nicht mehr aufhören, sich zu kratzen, dann können Parasiten, Allergien, Hautentzündungen oder andere gesundheitliche Probleme die Ursache sein. Der Besuch beim Tierarzt ist ratsam. Was tun, wenn die Katze sich kratzt? Wenn sich eine Katze mal kurz kratzt, ist das meist nicht weiter bedenklich. Genauer hinschauen sollte man, wenn sich das Tier ununterbrochen, zwanghaft und/oder blutig kratzt. Dieses Verhalten deutet auf ein gesundheitliches Problem hin und erfordert den Besuch beim Tierarzt. Wie erkenne ich, ob meine Katze Milben hat? Ob eine Katze von Milben befallen ist, erkennt man daran, dass sich die Mieze ständig und exzessiv kratzt. Weitere Indizien sind übermäßiges Lecken, Haarausfall, Schuppen sowie entzündete und verkrustete Haut. Ohrmilben hinterlassen braun-schwarze, kaffeesatzartige Ablagerungen in den Ohren der Katze. Eine genaue Diagnose stellt der Tierarzt. Was kann man bei Katzen gegen Juckreiz machen? Bei einem Tierarztbesuch erfährt man, was gegen den Juckreiz der Katze im konkreten Fall hilft. Meist werden Medikamente wie Glukokortikoide verschrieben. Man kann sich auch zu speziellen Salben und Shampoos gegen den Juckreiz der Katze beraten lassen.