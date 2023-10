Mystische Katzennamen mit besonderer Bedeutung

Die mystische Ausstrahlung einer Katze kann sich auch in ihrem Namen widerspiegeln. © 123RF/mrwed54

Bereits in früheren Kulturen wurden Katzen mit überirdischen Kräften, Magie und unnatürlichen Phänomenen in Verbindung gebracht, weshalb sie in vielen Legenden und Sagen eine Rolle spielen. Für Menschen strahlen die Tiere also schon immer Eleganz, Erhabenheit und Weisheit aus.

Auch in der aktuellen Zeit haftet den Fellnasen ein geheimnisvolles und übersinnliches Image an. Wie einst die Ägypter verehren manche Halter ihren Stubentiger schon fast wie eine Gottheit.

Aus diesem Grund ist es naheliegend, der Mieze oder dem Kater passend zum jeweiligen Wesen und Aussehen auch einen mystischen Namen zu geben.

TAG24 hat die besten mystischen Katzennamen mit herausgesucht. Lasse Dich gern inspirieren und finde die passende Variante für Deine Fellnase.

