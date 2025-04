Wie schlau sind Katzen wirklich? Die Antwort verblüfft

Katzen sind faszinierende Geschöpfe. Während man ihnen manchmal geniale und manipulative Pläne unterstellt, können sie sich zu einem anderen Zeitpunkt wieder wirklich dusselig verhalten. Wie schlau sind Katzen also wirklich?

Obwohl Hunde oft als intelligenter angesehen werden, zeigen Studien, dass Katzen ein beeindruckendes Lernverhalten besitzen und sich an komplexe Abläufe erinnern können.

Ihre Kognition, also die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und Probleme zu lösen, ist längst Gegenstand der Verhaltensforschung.

Das Wichtigste in Kürze:

Neben ihrem natürlichen Instinkt besitzen Katzen ausgeprägte, auf ihre Umgebung abgestimmte, kognitive Fähigkeiten, mit denen sie Probleme lösen, sich an Erlebtes erinnern und sogar mit Menschen und Artgenossen interagieren. In den folgenden Formen äußert sich die Intelligenz einer Katze.

In vielen Haushalten mit mehreren Haustieren oder Katzen können soziale Hierarchien entstehen. Außerdem entwickeln sie unterschiedliche Bindungen und folglich Interaktionen mit anderen Tieren und Menschen.

Samtpfoten sind zwar unabhängige Tiere, haben aber dennoch ein soziales Bewusstsein, handeln entsprechend und passen sich an ihr soziales Umfeld an. Folgende Anzeichen sprechen für soziale Intelligenz.

Eine Futterbox wird mit Leckerlis bestückt. Die Katze muss selbst herausfinden, wie sie an die Leckerlis gelangt. Durch das Testen verschiedener Techniken findet sie letztendlich das Muster.

Katzen haben ein ausgeprägtes Gedächtnis und eine starke Lernfähigkeit. Sie merken sich wichtige Informationen und passen ihr Verhalten entsprechend an.

Objekt-Versteck-Experiment

Katzen erinnern sich an den Ort eines irgendwo unter mehreren Bechern versteckten Leckerlis und finden es auch nach Ablenkung wieder.

Merken einer Routine

Sie wissen, wann es Zeit für ihre Mahlzeit ist, und reagieren außerdem auf Geräusche wie das Rascheln der Verpackung.

Erinnern an Namen und Orte

Katzen erkennen ihren Namen und vertraute Routen und Orte.

Lernen Konsequenzen ihrer Handlungen

Katzen handeln entsprechend positiver oder negativer Verstärkung. Sie vermeiden beispielsweise Wiederholungen negativer Erfahrungen wie das Verbrennen an einer heißen Herdplatte oder die Begegnung mit dem Staubsauger, indem sie ihr Verhalten anpassen.

Lokalisierung durch Geräusche

Katzen können an Geräuschen erkennen, wo sich Menschen in anderen Räumen aufhalten, was ihre hohe Wahrnehmungsfähigkeit und ihr Gedächtnis widerspiegelt.