Zecken bei Katzen: So wirst Du die Biester los!

Welche Methoden am besten sind, um die Zecken bei Katzen zu entfernen und was man auch vorbeugend tun kann, verrät TAG24.

Sie lauern in Büschen und hohen Gräsern und warten darauf, sich in der Haut von Katzen, Hunden und Menschen festzusetzen.

Bleiben dennoch Reste der Zecke in der Haut zurück, sollten diese daher vorsichtig entfernt werden, jedoch ohne zu stark an der Haut herumzustochern. Wenn man unsicher ist, ob die Zecke sachgemäß entfernt wurde, sollte man lieber einen Tierarzt aufsuchen.

Egal für welche Methode man sich entscheidet - wenn man Zecken entfernt, sollte man die Zecke immer vollständig herausziehen. Das heißt, der Kopf der Zecke sollte nicht in der Haut stecken bleiben, denn das kann zu Entzündungen führen.

Wenn Du weder Zeckenzange oder Pinzette noch eine Zeckenkarte zur Hand hast, dann tun es zur Not auch die Fingernägel. Allerdings solltest Du hierbei aufpassen, dass Du den Körper der Zecke beim Herausziehen nicht zerquetschst.

Um Zecken bei Katzen zu entfernen, geht man folgendermaßen vor:

1. Schritt: Ziehe behutsam das Fell der Katze auseinander und setze die Zeckenzange (alternativ: Zeckenhaken, Zeckenkarte oder Pinzette) so nah wie möglich an der Haut an.

2. Schritt: Greife nach dem Kopf der Zecke (ohne den Körper zu zerquetschen) und ziehe die Zecke, je nachdem welches Zeckenwerkzeug Du verwendest, entweder gerade oder mit einer Drehung heraus. Das Herausziehen sollte niemals ruckartig geschehen.

3. Schritt: Entsorge die Zecke korrekt, indem Du sie zunächst in ein gefaltetes Papier legst und sie mit einem Hammer zerdrückst oder sie mit Alkohol oder Desinfektionsmittel abtötest.

4. Schritt: Kontrolliere, ob Du die Zecke vollständig entfernt hast und desinfiziere die Einstichwunde auf der Haut mit Desinfektionsmittel.

Nachdem man die Zecke entfernt hat, sollte man seine Katze wegen möglicher Verhaltensveränderungen im Auge behalten. Sie könnten auf eine Krankheit hindeuten, weswegen man dann lieber einen Tierarzt aufsuchen sollte.