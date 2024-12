Brauchen Wellensittiche nachts Licht, um etwas zu sehen?

Wellensittiche können tagsüber sehr gut sehen. © 123RF/liudmilachernetska

Grundsätzlich besitzen Wellensittiche sowie alle anderen Vögel auch ein ausgezeichnetes Sehvermögen, besser noch als das der Menschen. Das ist vor allem für die Tiere in freier Natur von großer Bedeutung, da sie so ihre Umgebung und mögliche Angreifer besser im Blick haben.

Außerdem können Wellensittiche monokular sehen. Das heißt, dass sie ihre Augen unabhängig voneinander bewegen und damit sehen können.

Zudem ermöglicht ihnen die seitlich am Kopf angeordnete Lage ihrer Augen eine gute Rundumsicht, wodurch sie auch Bewegungen wahrnehmen, die hinter ihnen erfolgen. Andererseits erkennen sie dadurch Dinge schlechter, die sich direkt vor ihrem Schnabel befinden.

Zusammengefasst kann man davon ausgehen, dass Wellensittiche sehr gut sehen können, zumindest tagsüber oder wenn es hell ist. In der Dunkelheit sieht das dagegen ganz anders aus. Dann sehen sie teilweise so schlecht, dass sie sich kaum orientieren können. Brauchen Wellensittiche also nachts Licht? Die Antwort lautet: Ja. Warum genau das so ist, wird im Folgenden erklärt.