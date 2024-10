Können Meerschweinchen im Dunkeln sehen?

Allerdings geht die seitliche Lage der Augen zulasten des räumlichen Sehens. Dinge, die sich in unmittelbarer Nähe bzw. vor ihrer Nase befinden, werden von den Meeries schlechter gesehen. Im Übrigen können sie dadurch auch Höhen und Entfernungen nicht richtig einschätzen.

Besonders wenn Gefahr droht und sich beispielsweise ein Angreifer von hinten nähert, können sie ihn so schnell erblicken und sich in Sicherheit bringen.

Wie bei vielen anderen Tieren auch sitzen die Augen bei Meerschweinchen seitlich am Kopf. Dadurch haben sie ein sehr großes Gesichtsfeld, welches ihnen einen annähernd vollständigen Rundumblick ermöglicht, ohne den Kopf zu drehen.

Prinzipiell kann man also davon ausgehen, dass Meerschweinchen im Dunkeln zwar etwas sehen können, dennoch sind es eher ihre anderen Sinne, die sie sicher durch die Gegend navigieren lassen.

Meerschweinchen sind von Natur aus Fluchttiere. Um in freier Wildbahn überleben zu können, müssen sie daher in der Lage sein, zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre Feinde rechtzeitig wahrzunehmen. Die Augen der Nager haben sich dementsprechend angepasst, sodass sie auch im Dunkeln relativ gut sehen bzw. ihre Umgebung ausmachen können.

Bei der Frage, ob Meerschweinchen nachts Licht benötigen, scheiden sich die Geister.

Die einen vertreten die Meinung, dass die Tiere aufgrund ihrer teilweise auch nächtlichen Aktivitätsphasen in dieser Zeit zusätzliche Lichtquellen benötigen. Andere sind der Ansicht, dass das Licht, was nachts von draußen durch Straßenlampen oder den Mond in die Zimmer scheint, völlig ausreichen würde.

Selbst wenn es stockdunkel im Raum ist, können sich die Nager schließlich immer noch vor allem anhand ihrer Tasthaare und ihres Gedächtnisses routiniert fortbewegen.

Genau genommen ist ein Nachtlicht für die Meeries demnach nicht nötig.