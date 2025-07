Plötzlich weg? Darum vergraben sich Schildkröten im Sommer

Der Schreck ist oft groß, wenn eine Schildkröte plötzlich verschwunden ist. Manchmal entdecken ihre Menschen sie erst Tage später irgendwo im Gehege versteckt. Denn Schildkröten vergraben sich im Sommer. Doch was steckt dahinter?

Ist eine Schildkröte bei hohen Temperaturen also nicht oder nur schwer auffindbar, muss man sich in der Regel keine Sorgen machen - zumindest, solange die Umstände stimmen.

Das gilt auch im Sommer, in dem diese Angewohnheit nicht mit der Winterruhe vergleichbar ist. Es dient vor allem der Thermoregulation sowie dem Schutz vor Hitze und Trockenheit.

Schildkröten sind wechselwarme Tiere und daher von ihrer Umgebungstemperatur abhängig. Das bedeutet: Ihre Körpertemperatur passt sich dem Umfeld an.

Eine Schildkröte beim Sonnenbad. © 123RF/spetenfia

Schildkröten haben den Ruf, echte Sonnenanbeter zu sein, die nicht genug von Sonne und Hitze bekommen können. Das stimmt jedoch nur zum Teil. Denn im Grunde nutzen sie natürliches Tageslicht sehr gezielt.

So sitzen sie häufig in den frühen Morgenstunden mit allen Gliedmaßen von sich gestreckt in der Sonne, um ausreichend UV-B-Strahlung über die Körperoberfläche aufzunehmen. Sie ist für die Vitamin-D-Bildung wichtig. Das benötigen sie wiederum für die Kalziumaufnahme und damit für den Aufbau und Erhalt ihrer Knochen und ihres Panzers.

Haben sie ihre Wohlfühltemperatur erreicht, verlassen Schildkröten den Sonnenplatz und gehen alltäglichen Angewohnheiten wie der Nahrungssuche, dem Balz- bzw. Paarungsverhalten, der Eiablage und der Revierverteidigung nach.

In der Mittagshitze ziehen sich die gepanzerten Reptilien dann eher an schattige Plätze unter Pflanzen, in Höhlen oder ähnlichen Unterschlüpfen zurück. Manche Schildkröten vergraben sich auch.