Damit er nicht unter der Sommerhitze leidet: Wellensittich richtig abkühlen

Mit diesen kleinen Schutzmechanismen können sich Wellensittiche abkühlen. So reduzieren sie das Risiko von Überhitzung und Hitzschlag.

In Wohnungen fehlt hingegen häufig die nötige Luftzirkulation und genau das kann gefährlich werden.

Bei hohen Temperaturen ist es entscheidend, Wellensittiche rechtzeitig abzukühlen. Denn besonders in stickigen Räumen oder bei direkter Sonneneinstrahlung droht Lebensgefahr in Form eines Hitzschlags. Umso wichtiger ist es, dem Wellensittich im Sommer stets eine kühle, schattige Rückzugsmöglichkeit zu bieten.

Ein Vogelbad in einer flachen Schale oder feiner Wassernebel aus der Sprühflasche laden nicht nur zur Abkühlung ein, das Planschen im Wasser macht Wellensittichen auch jede Menge Spaß.

Ganz gleich, ob sie in einer Außenvoliere oder einem Käfig in der Wohnung gehalten werden, einem erfrischenden Badevergnügen ist kaum ein Wellensittich abgeneigt.

Wichtig! Frisches Trinkwasser sollte immer ausreichend zur Verfügung stehen und gerade im Sommer mehrmals täglich gewechselt werden. So beugt man einer Keimbildung vor.

Will man mit einem Ventilator für Abkühlung im Raum sorgen, sollte dieser außerhalb der Reichweite der Wellensittiche stehen und am besten eine Umluftfunktion besitzen.

Regelmäßiger Luftaustausch durch Lüften ist wichtig. Dennoch dürfen Wellensittiche keiner direkten Zugluft ausgesetzt sein, weil sie sich sonst leicht erkälten können. Am besten ist es, morgens und abends zu lüften. Tagsüber bleiben die Fenster geschlossen, weil die Luft draußen im Sommer oft heißer ist.

Tipps für artgerechte Ernährung gibt's hier: Was fressen Wellensittiche?

Sonnige Seiten am Käfig oder der Voliere kann man mit hellen Tüchern abdecken. Rollos, Jalousien und reflektierende Folien am Fenster sorgen für zusätzliche Beschattung und helfen dabei, dass sich ein Raum in der Mittagshitze weniger aufheizt.

Ebenso können feuchte Handtücher ins Zimmer gehängt oder ein Vorhang mit Wasser besprüht werden. Verdunstungskälte hilft dabei, die Umgebungstemperatur zu senken.