Kaninchen stubenrein erziehen - Geht das eigentlich?

Die Problematik bei der Sauberkeitserziehung besteht nun darin, den Kaninchen beizubringen, an welchen Stellen sie ihr kleines und großes Geschäft verrichten dürfen.

Kaninchen gelten von Natur aus als sehr reinliche Tiere, die ihre Schlaf- und Ruheplätze sauber, also frei von Urin und Kot halten.

Innerhalb des Geheges wählen sich Kaninchen selbst ihren Toilettenplatz. © 123RF/kobchaima

Prinzipiell ist es so, dass sich Kaninchen ihre Kotablageplätze selbst aussuchen. Wer seine Tiere genau beobachtet, wird vermutlich schnell feststellen, wo die bevorzugten Stellen für ihre Geschäfte sind. Diese Plätze werden jeweils als Ausgangsstandort für die Toiletten genutzt.

Hier ist zu Beginn wahrscheinlich etwas Toleranz von menschlicher Seite gefordert, falls vereinzelte Wannen mitten im Raum stehen sollten. Haben sich die Kaninchen aber erstmal an die Gegenstände an ihren Toilettenplätzen gewöhnt und wissen, wofür sie diese benutzen sollen, kann man ungünstig stehende Toiletten nach und nach stückchenweise verschieben, bis sie an einer Position stehen, die für Mensch und Tier akzeptabel ist.

Kaninchen bevorzugen zum Urinieren und Koten im Übrigen häufig zentrale, leicht erhöhte Plätze, die für alle Gruppenmitglieder leicht erreichbar sind. Da die Langohren mit ihren Ausscheidungen bestimmte Duftsignale aussenden, fungieren die Klos somit auch als eine Art Kommunikationszentrale.

Außerdem haben sie durch diese Platzwahl einen besseren Überblick über ihre Umgebung.