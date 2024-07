Darf man Kaninchen baden? Tipps und Infos

Sie lieben es, auf der Wiese in der Erde zu buddeln, wobei sie sich schon mal schmutzig machen. Kommt dann noch Wasser ins Spiel, kann das Fell richtig schlammig werden. Was kann man dann tun? Darf man Kaninchen baden und sie so von den Verunreinigungen befreien?

Mehr zu Haltung und Pflege von Hasen und Co. gibt es im Kleintierratgeber.