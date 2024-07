Wie alt können Wellensittiche im Durchschnitt werden?

Wellensittiche fühlen sich nur in der Gruppe richtig wohl. © 123rf/khmel

In freier Wildbahn können Wellensittiche durchaus etwa zehn bis 15 Jahre alt werden, allerdings wird diese Lebenserwartung aufgrund vieler (Fress-) Feinde eher selten tatsächlich erreicht.

Realistischer ist dagegen ein Alter zwischen fünf und acht Jahren, welches bei optimaler Pflege als Haustier und unter günstigen genetischen Bedingungen für die Vögel gut möglich ist.

Probleme durch Züchtungen, unzureichende Haltungsbedingungen und ihre Anfälligkeit für diverse Krankheiten können das Leben der empfindlichen Wellis jedoch noch einmal deutlich verkürzen.

Häufig fehlt es den quirligen Vögeln in Käfighaltung an ausreichender Bewegung und Beschäftigung, sodass sie nicht nur seelisch, sondern auch körperlich verkümmern, was sich wiederum negativ auf ihre Lebenserwartung auswirkt.