Giftigster Oktopus der Welt: So tödlich ist der Blauringkrake

Der Blauring-Krake ist eine verhältnismäßig kleine Gattung und wird insgesamt nur etwa 20 Zentimeter groß sowie durchschnittlich um die 25 Gramm schwer.

Oktopusse gelten vermutlich nicht gerade als die beliebtesten oder schönsten Tiere auf unserer Erde, besitzen allerdings eine hohe Intelligenz und sind nicht zuletzt wegen ihres Aussehens sehr faszinierend.

Was so manchen vielleicht überraschen dürfte, ist die Tatsache, dass alle Oktopusarten ein mehr oder weniger starkes Gift produzieren. Doch keines davon ist wohl so stark wie das des blau geringelten Oktopus.

Die Giftmenge eines Bisses soll genügen, um etwa zehn Menschen töten zu können. Somit gehört der Blauringkrake neben beispielsweise der Seeschlangenart Aipysurus duboisii, dem Steinfisch und der Würfelqualle, zu einem der giftigsten Meerestiere.

Ein Biss dieses Kraken kann bei Menschen innerhalb weniger Stunden zum Tode führen. Ein Gegengift gibt es derzeit nicht.

