Größte Hornisse der Welt: Ihr Stich kann tödlich sein

Die Asiatische Riesenhornisse ( vespa mandarinia ) ist die größte Hornisse der Welt. Im Vergleich zu westlichen Honigbienen und Wespen können sie fünfmal so groß werden. Verbreitet ist die Asiatische Riesenhornisse vor allem in Ost- und Südostasien.

Wissenschaftlicher Name: Vespa mandarinia

Eine gute Nachricht gleich vornweg: Die größte Hornisse der Welt gibt es nicht in Deutschland. Zwar breitet sich in Deutschland seit 2014 die Asiatische Hornisse (vespa velutina) aus, diese ist aber nicht mit der Asiatischen Riesenhornisse (vespa mandarinia) zu verwechseln.

Die Vespa mandarinia lebt vor allem in den ländlichen Regionen Japans. Dort ist die Riesenhornisse als "Ōsuzumebachi" bekannt, was so viel wie "Spatzbiene" bedeutet.

Außerdem ist die Riesenhornisse im südöstlichen Teil des asiatischen Russlands, in Korea, China, Nepal, Bhutan, Indien und Sri Lanka verbreitet. Jedoch wurde die größte Hornisse der Welt auch in den USA und in Kanada gesichtet.

Angezogen wird die Riesenhornisse insbesondere von duftenden Abfällen, weshalb sie teilweise von ländlichen Regionen in Richtung der Stadtgrenzen fliegt.