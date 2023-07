Der größte Hai der Welt? Der Weiße Hai ist es nicht

Erkennst Du den größten Hai der Welt? © 123rf/alexpunker

Die weiten unbekannten Meere als Lebensraum, die vielen Zähne, die Aggressivität sowie scheinbar häufigen Haiangriffe und dazu passende Filme und Darstellungen in Medien. All das reicht, um vielen Menschen Angst und Schrecken einzujagen, wenn sie an Haie denken.

Glücklicherweise gibt es keine solche Monstrositäten, wie sie in (Horror-)Filmen häufig vorkommen, oder?

Bei den zwei folgenden Giganten handelt es sich jeweils um die größten Haie der Welt - lebend sowie aller Zeiten. Trotz der bedrohlichen Größe beider wirkt jedoch nur einer von ihnen wirklich furchteinflößend. Oder was sagst Du?

Vorhang auf für den größten Hai der Welt und den größten Hai aller Zeiten: den Walhai und den ausgestorbenen Megalodon.



