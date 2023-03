Das süßeste Tier der Welt: Das Quokka aus Australien

Das Quokka, auch Kurzschwanzkänguru genannt, gilt offiziell als süßestes Tier der Welt. Dabei handelt es sich um eine Beuteltierart aus der Familie der Kängurus, das in Australien beheimatet ist. Mit ihren Knopfäuglein, den kleinen Pfötchen und ihrem hinreißenden Lächeln sind Quokkas zu richtigen Stars in den sozialen Netzwerken geworden.

Dass das Quokka als süßestes Tier der Welt gilt, hat es vor allem den Touristen in Australien zu verdanken. Denn dort ist es in den vergangenen Jahren zunehmend zum Trend geworden, Selfies mit den zutraulichen Tierchen zu machen.

Quokkas sind Pflanzenfresser ( Herbivoren ) und ernähren sich hauptsächlich von Blättern, Gräsern, Früchten und Kräutern. Die Nahrungssuche findet in der Regel nachts statt, da Quokkas nachtaktiv sind. Dabei können sie auch bis zu 1,5 Meter in die Höhe klettern.

Übrigens: Quokka-Mütter sind nicht gerade Vorzeige-Mütter. Quokka-Jungtiere sind in der Zeit im Beutel ihrer Mutter nur bedingt geschützt. Denn die Mütter haben einen fiesen Überlebenstrick: Lauert ihr ein Feind auf, so wirft die Quokka-Mutter ihr Junges aus dem Beutel und überlässt es dem Feind, während sie sich in Sicherheit begibt. Deshalb überlebt nur jedes zweite Jungtier der Quokkas.

Warum lächeln Quokkas?

Quokkas haben wie Delfine ein freundliches Auftreten, da ihnen das Lächeln buchstäblich ins Gesicht geschrieben steht. Der Mund um ihre spitze Nase ist so geformt, dass es so aussieht, als würden sie ständig lächeln. Sie können also gar nicht anders, als immerzu zu lächeln. Genau damit ziehen sie die Menschen in ihren Bann. Forscher der University of Leeds haben herausgefunden, dass Quokkas mit ihrem fröhlichen Lächeln Menschen tatsächlich anstecken können und das Betrachten von Quokkas Stress lindere. Unter den Studienteilnehmer waren Studierende, die kurz vor der Prüfung standen. Bei den Probanden hatte das Betrachten der Quokkas auch nachweislich positive Auswirkungen auf die Gesundheit. So konnte der Anblick von Quokkas den Blutdruck senken, erhöhten Puls beruhigen und Angst reduzieren.

Darf man Quokkas streicheln?

Quokkas sehen zwar süß aus, streicheln solltest Du sie aber nicht. Quokkas haben eine sehr sensible Nase. Beim Streicheln überträgt sich Dein Geruch auf ihr Fell. So kann es passieren, dass das Quokka wegen des fremden Geruchs von seiner Familie nicht mehr erkannt und deshalb verstoßen wird.