Wahres Seeungeheuer: Größte Krake der Welt ist schwerer als ein Gorilla

Vielleicht liegt es an ihrer Fremdartigkeit: Kraken sind nicht jedem geheuer. Auch ihre Größe und die langen Tentakel machen sie nicht weniger einschüchternd. Aber wie groß genau ist die größte Krake der Welt?

Wenn sie das Wort Krake hören, haben viele Menschen noch das Bild eines Seeungeheuers vor Augen, das für Schiffsunglücke verantwortlich ist. Schuld daran sind vielleicht alte Mythen und die Darstellung in der Popkultur.

Die größte Art unter den Kraken ist der Pazifische Riesenkrake ( Enteroctopus dofleini ). Exemplare dieser Gattung sind in der Regel zehn bis etwa 50 Kilogramm schwer. Ihre gespreizten Arme haben einen Durchmesser von sechs Metern. Es gibt allerdings auch um einiges größere und schwerere Exemplare wie die größte Krake der Welt belegt.

In etwa 700 Meter Tiefe leben die größten Kraken der Welt. Daher gibt es nicht viele Bilder von wild lebenden Oktopussen dieser Art. Auch an Land werden sie selten angespült.

In der Wildnis werden sie drei bis fünf Jahre alt. In Gefangenschaft leben sie häufig nicht so lange.