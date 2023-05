Ab in die Brauerei: Berlin lädt mit 7 Top-Orten zu leckerem Bier ein!

Brauerei & Berlin - das passt wie die Faust aufs Auge! Welche Brauereien man sich dabei auf keinen Fall entgehen lassen sollte, verrät Dir TAG24.

Von Marcel Nasser

Berlin - Egal ob abgefüllt in Flaschen oder frisch gezapft vom Hahn: auf ein leckeres Bier freuen sich viele Berliner zu den verschiedensten Anlässen. Darf es vielleicht mal etwas ganz Besonderes sein aus einer speziellen Brauerei? Berlin lässt Dir die freie Wahl!

Wer Lust auf in Berlin gebrautes Bier hat, der darf sich auf viele verlockende Angebote freuen, z. B. das BRLO Brwhouse. © BRLO GmbH Das Bierbrauen gehört mit seiner langen Tradition zum Berliner Stadtleben dazu. Kein Wunder also, dass es in der Hauptstadt weitaus mehr Brauereien gibt als man denken könnte. Einigen Bier-Fans dürfte immerhin die große Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei in Weißensee ein Begriff sein. Dort werden Berliner Pilsner, Berliner Kindl, Schultheiss, Engelhardt und das Berliner Bürgerbräu gebraut. Diese bekannte Brauerei in Berlin bietet ebenso Führungen an wie viele kleinere Brauhäuser, in denen Craftbier hergestellt wird. Es gibt also jede Menge zu entdecken, wenn man tiefer in die Welt des edlen Bräus eintauchen möchte. Damit Du weißt, wo Du anfangen kannst, liefert Dir TAG24 sieben Top-Adressen - inklusive der wichtigsten Infos. Weitere Erlebnis-Tipps für das Leben in der Hauptstadt findest Du übrigens im Berlin entdecken: Ratgeber.

Welche Brauereien gibt es in Berlin?

Wer Brauereien in Berlin entdecken will, der sollte möglichst wenig Locations aus der folgenden Top-Auswahl verpassen: BRLO Brwhouse

Handwerksbrauerei Lemke

Bräugier BrewPub

Hausbrauerei Hops & Barley

Brauhaus in Spandau

Eschenbräu

Vagabund Brauerei Alle Angaben sind ohne Gewähr und wurden zuletzt im April 2023 geprüft. Vor allem an Feiertagen können die Öffnungszeiten abweichen.

1. BRLO Brwhouse: Die besondere Brauerei am Gleisdreieck

Das BRLO Brwhouse ist auch wegen seiner Bauweise eine ganz spezielle Brauerei in Berlin. © BRLO GmbH Ja, diese 38 zusammengesetzten Schiffscontainer sind eine Brauerei, nämlich das BRLO Brwhouse am Berliner Gleisdreck. Diese Top-Location glänzt aber nicht nur mit ihrem ganz speziellen Design, sondern natürlich auch mit Braukunst vom Feinsten. Die Liste der ausgefallenen Bier-Kreationen scheint grenzenlos zu sein. Helles, Pilsener, IPA, Stout und Co. laden allesamt zu ein paar gemütlichen Stunden im großen Biergarten oder im Restaurant ein. So besonders diese Brauerei mit allem drum und dran ist, schreit das quasi nach einer Führung mit Verkostung. Und ja, die gibt's auch. Entsprechende Touren können ganz bequem über einen Online-Kalender auf der Webseite gebucht werden. Öffnungszeiten montags bis donnerstags: 16 bis 0 Uhr

freitags: 14 bis 0 Uhr

samstags und sonntags: 12 bis 0 Uhr

Restaurant montags geschlossen Adresse Schöneberger Str. 16

10963 Berlin Brauereiführung mittwochs und freitags: 19 Uhr

samstags und sonntags: 14 und 18 Uhr

Dauer: 60 bis 90 Minuten

fünfmal 0,1 Liter BRLO-Bier und kleine Snacks inklusive

online buchbar Weitere Informationen

Website: brlo.de

Tipp: Die online buchbaren Brauereiführungen von BRLO finden nur statt, wenn sich genügend Teilnehmer anmelden. Tut man sich also mit Freunden oder Bekannten zusammen, geht man auf Nummer sicher.

In unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Gleisdreieck lassen sich im BRLO Brwhouse ein paar leckere Biere zischen. © BRLO GmbH

2. Handwerksbrauerei Lemke in Berlin-Mitte

In der Nähe des Berliner Alexanderplatz findet man die Handwerksbrauerei Lemke. © Brauerei Lemke Berlin Wer auf der Suche nach einer schönen Brauerei nahe Berlin-Alexanderplatz ist, dem ist die Handwerksbrauerei Lemke zu empfehlen. Sie befindet sich im Unterbau des S-Bahnbogens und ist nur einen Katzensprung vom großen Bahnhof entfernt. Neben einer Führung gibt's hier auch Bierverkauf direkt auf dem Hof! Will man sich stattdessen ganz entspannt mit besonders gebrautem Bier verwöhnen lassen, findet man ein paar Meter weiter ein dazugehörendes Brauhaus mit Bar und Restaurant, nämlich "Das Lemke". Bringt man genügend Zeit an einem Donnerstagabend mit, kann man sogar die ganze Tour durchziehen - erst Führung und danach noch ein Bierchen im Lemke. Öffnungszeiten für Hofverkauf montags bis freitags: 13 bis 18 Uhr

nicht an Feiertagen Adresse der Brauerei am Alexanderplatz Rochstraße 6A

10178 Berlin-Mitte Brauereibesichtigung

donnerstags um 18.30 Uhr

Startort: "Das Lemke" am Hackeschen Markt

Dauer: zwei Stunden

inklusive Verkostung von sieben Lemke-Bieren

25 Euro pro Person Weitere Informationen

Website: lemke.berlin

In diesen Kesseln wird köstliches Bier der Brauerei Lemke gebraut. © Brauerei Lemke Berlin

3. Bräugier BrewPub in Prenzlauer Berg

Im Bräugier BrewPub wird Craftbier zum puren Genuss. © Sonni Frej Echte Kiezkneipe und absolute Braukunst miteinander vereint: Wer genau darauf steht, den wird der Bräugier BrewPub in Prenzlauer Berg auf jeden Fall begeistern. Während man im Schankraum genüsslich ein leckeres Bierchen zischt, wird im Hinterraum fleißig gebraut. Schließlich muss für Nachschub gesorgt werden. Das Bier-Repertoire hält mit selbst gebrautem IPA, Pale Ale, Schwarzbier und Co. allerhand Spezialitäten bereit. Probiert's am besten selbst aus. Öffnungszeiten montags bis donnerstags: 17 bis 0 Uhr

freitags und samstags: 17 bis 2 Uhr

sonntags: 17 bis 0 Uhr Adresse Stubbenkammerstraße 6

10437 Berlin Führung kleine Führung für Gruppen

vorab buchen

Bier-Tasting inklusive Weitere Informationen Website: braeugier.de

Tipp: Für alle, die sich nicht nach Prenzlauer Berg auf den Weg machen wollen, steht übrigens auch ein Ableger mit hauseigener Küche am Berliner Ostkreuz bereit. Dort wird allerdings nicht selbst gebraut.

Prost! Der Bräugier BrewPub in Prenzlauer Berg macht seine Gäste mit Bier aus 12 Zapfhähnen glücklich. © Sonni Frej

4. Hausbrauerei Hops & Barley in Berlin-Friedrichshain

Hier wird leckeres Bier gebraut und gezapft: die Hausbrauerei Hops & Barley. © Philipp Brokamp Egal ob Pils, Bernstein, Dunkles oder Weizen - ein gebrautes Friedrichshainer bekommt man in der Hausbrauerei Hops & Barley. Alle, die noch mehr Abwechslung wollen, können darüber hinaus zu den regelmäßig wechselnden Spezialbieren greifen. Besonders Fußballfans dürften sich im Hops & Barley während des Genusses traditioneller Braukunst wohlfühlen. Denn auf zwei Leinwänden laufen in dieser Location alle Spiele der Bundesliga sowie der Europa und Champions League. Wem es stattdessen nur um das Brauen geht, der kann in einem Kurs noch tiefer in die Welt der Bierherstellung eintauchen. Die angebotenen Kurse finden allerdings in einem externen Areal in Berlin-Friedrichsfelde statt. Öffnungszeiten montags bis donnerstags: 17 bis 0.30 Uhr

freitags: 16 bis 1.30 Uhr

samstags: 14 bis 1.30 Uhr

sonntags: 14 bis 1 Uhr Adresse Wühlischstraße 22/23

10245 Berlin Braukurs nahe S-Bahnhof Friedrichsfelde

samstags um 10.30 Uhr

Dauer: fünf bis sechs Stunden

Bier, Kaffee und Brezeln inklusive

70 Euro pro Person Weitere Informationen

Website: hops-and-barley-berlin.de

5. Brauhaus Spandau

Das Brauhaus Spandau ist eine der besten Brauereien in Berlin. © BIS - Brauhaus in Spandau GmbH Anders als die meisten bekannten und beliebten Berliner Brauereien befindet sich das Brauhaus Spandau nicht gerade im Zentrum der Hauptstadt. Nichtsdestotrotz gehört auch die Spandauer Location im Westen Berlins zu den Top-Adressen in Sachen Braukunst. Ganz besonderen Flair erfährt man hier durch kupferne Braukessel, die mitten in der Gaststätte platziert sind. Bei gutem Wetter lädt zusätzlich ein großer Biergarten mit Hunderten Plätzen zu einem kühlen Bierchen ein. Für alle, die ein tolles Brauerei-Erlebnis mit einer Übernachtung verbinden wollen, steht auch ein zum Brauhaus gehörendes Hotel bereit. Öffnungszeiten April bis Oktober: täglich ab 10 Uhr

November bis März: täglich ab 11 Uhr Adresse Neuendorfer Straße 1

13585 Berlin Brauereiführung

Termin nach Wunsch

zwischen zehn und 30 Teilnehmern

Dauer: 30 bis 45 Minuten

zweimal 0,1 Liter Bier zur Verkostung

frisch gebackene Brezel inklusive

12,50 Euro pro Person Weitere Informationen

Website: brauhaus-spandau.de

6. Eschenbräu in Berlin-Wedding

Im Berliner Eschenbräu kann man es sich bei ganz besonderen Craftbieren gut gehen lassen. (Symbolbild) © 123RF/engy14 Keine zehn Minuten Fußweg vom S- und U-Bahnhof Wedding entfernt findet man eine der beliebtesten Brauereien in Berlin: Ganz genau, gemeint ist das Eschenbräu! Egal ob man auf klassisches Pils, leckeres Hefeweizen oder auf ausgefallenere Biere steht, hier kommt man auf seine Kosten. Neben vier Sorten aus dem Standardangebot darf man sich zusätzlich auf saisonale Bierchen mit ganz individuellen Geschmacksnoten freuen. Das Ganze kann man dann entweder im Schankraum oder bei bestem Wetter auch in einem großen Biergarten genießen. Will man mehr über die Herstellung der gezapften Köstlichkeiten erfahren, kann man sich jederzeit an das Personal wenden - gesonderte Führungen werden nicht angepriesen. Öffnungszeiten täglich ab 17 Uhr

ab 21. April: täglich ab 15 Uhr Adresse Triftstraße 67

13353 Berlin-Wedding Weitere Informationen Website: eschenbraeu.de

7. Vagabund Brauerei

Egal ob Führung im Kesselhaus oder ein Bier in der Schankhalle - die Vagabund Brauerei heißt Besucher herzlich willkommen. (Symbolbild) © 123RF/melnyk58 Etwas nördlicher, aber ebenfalls in Berlin-Wedding beheimatet, liegt das 1600 Quadratmeter große Kesselhaus der Vagabund Brauerei. Abgesehen vom Brauhaus für leckeres Bier finden Gäste unter anderem auch eine Bar und einen Biergarten. Die Vagabund Brauerei startete natürlich nicht mit einem derartig großen Areal. Stattdessen begann ihre Geschichte in einer Mikrobrauerei in der Antwerpener Straße 3. Heute dient die alte Heimat als Bar, in der unter anderem edles Vagabund-Gebräu wie das "Hauptstadt Helle" serviert wird. Will man die geballte Ladung Vagabund erfahren, kann man sich z. B. erst für eine Führung im Kesselhaus entscheiden und danach in die Schankhalle weiterziehen. Beide Lokalitäten sind weniger als 15 Minuten Fußweg voneinander entfernt. Öffnungszeiten montags bis donnerstags: 17 bis 0 Uhr

freitags: 17 bis 2 Uhr

samstags: 14 bis 2 Uhr

sonntags: 14 bis 22 Uhr Führungen in der Brauerei

Vagabund Kesselhaus

donnerstags und samstags: 18 bis 19.30 Uhr

ein Bier während der Brauereiführung

fünf zusätzliche Biere zur Verkostung

22 Euro pro Person Adresse Oudenarder Str. 16-20

13347 Berlin Weitere Informationen Website: Website: vagabundbrauerei.com

Fazit: Lass Dir das Craftbier aus Berliner Brauereien nicht entgehen