Berlin-Shopping: 7 Top-Spots zum Einkaufen in der Hauptstadt

Von Marcel Nasser

Berlin – Shopping in Berlin gehört nicht nur zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen vieler Einheimischer, sondern ist ebenfalls extrem beliebt bei Touristen. Was auch immer Dich zum Shoppen bewegt, dieser Ratgeber zeigt Dir die passenden Top-Adressen in der Hauptstadt.

In Berlin gibt es erstklassige Möglichkeiten für eine schöne Shopping-Tour. (Symbolbild) © dpa, 123RF/nd3000 (Bildmontage) Wo es einen in Berlin hin verschlägt, wenn man mal so richtig Lust auf Shoppen hat, hängt vor allem vom genauen Vorhaben ab. Will man z. B. verschiedene Geschäfte während einer einzigen Shopping-Tour abklappern, ohne weite Wege zurückzulegen, lohnt sich ein großes Center oder Kaufhaus. Wer es hingegen gemütlich und weitläufiger mag, für den dürften Berliner Einkaufsstraßen die bessere Wahl sein. Sie sind ideal für so einen richtigen Einkaufsbummel! Wofür man sich auch entscheidet, man wird in den Genuss vieler bekannter Modemarken und Co. kommen. Zumal sich in Berlin zusätzlich zu generell angesagten Geschäften gefühlt an jeder Ecke auch kleinere Designer-Läden und Ähnliches tummeln. Die Hauptstadt bietet von Luxus-Artikeln bis zu absoluten Schnäppchen einfach alles. Damit man sich trotzdem zurechtfindet, bietet Dir die TAG24-Auswahl einige Top-Shopping-Spots als erste Anlaufstellen! Andere nützliche Tipps und Infos zum Hauptstadtalltag findest Du übrigens im Berlin entdecken: Ratgeber.

Wo kann man am besten Shoppen gehen in Berlin?

Für Dich hat TAG24 sieben großartige Shopping-Möglichkeiten in Berlin zusammengetragen. Wer diese Orte kennt, hat beste Voraussetzungen, um eine spaßige und erfolgreiche Einkaufstour in der Hauptstadt zu erleben. Kurfürstendamm

Kaufhaus des Westens (KaDeWe)

Potsdamer Platz mit der Mall of Berlin

Friedrichstraße

Galeries Lafayette

Schloßstraße & "das Schloss"

Altstadt Spandau & Spandau Arcaden

1. Shopping am Berliner Kurfürstendamm

Am Kurfürstendamm gibt es genügend Optionen, sich beim Berlin-Shopping auszutoben. © dpa/Jörg Carstensen Mode, Kunst, Kultur, Pflanzen und jede Menge mehr: Das alles bringt der weitläufige Ku'Damm in Charlottenburg-Wilmersdorf auf wunderbare Weise unter einen Hut. Wer hier von Kreuzung zu Kreuzung und von Laden zu Laden schlendert, darf sich an der wohl prächtigsten Shopping-Gegend Berlins erfreuen. Will man neben bekannten Verkaufsketten ebenfalls mal ein paar unbekanntere Boutiquen und Geschäfte durchstöbern, bieten sich dazu die vielen Seitenstraßen des Kurfürstendamms an. Öffnungszeiten

montags bis samstags: 10 bis 20 Uhr Hinweis: Bei diesen Öffnungszeiten handelt es sich um die Regelzeiten der meisten Geschäfte. Sie können bei einzelnen Läden und zu bestimmten Zeiten auch davon abweichen. Wo ist der Kurfüstendamm? verläuft im Westen Berlins durch die Ortsteile Grunewald und Charlottenburg

Anfahrt und Parken Bus und Bahn: Vom U-Bahnhof Kurfürstendamm kann man seine Shopping-Tour ebenso starten wie vom S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten.

Vom U-Bahnhof Kurfürstendamm kann man seine Shopping-Tour ebenso starten wie vom S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Auto: In den Seitenstraßen gibt es verschiedene Parkhäuser und Parkplätze.

Weitere Informationen Website: berlin.de/Kurfürstendamm



2. KaDeWe in Berlin-Schöneberg

Du willst Berlin-Shopping? Dann ist das KaDeWe eine Top-Adresse! © 123RF/aldorado10 Quasi direkt am Kurfürstendamm befindet sich das wohl berühmteste und zugleich größte Warenhaus Berlins, nämlich das Kaufhaus des Westens (kurz: KaDeWe). Das mehr als 115 Jahre alte Gebäude sieht zwar auf den ersten Blick etwas altbacken aus, hat aber trotzdem jede Menge zu bieten. Auf mehr als 60.000 Quadratmetern Fläche findet man im Prinzip alles, was man braucht. Denn das KaDeWe beherbergt auf stolzen acht Etagen Mode- und Feinkostgeschäfte genauso wie alltäglichere Läden - alles im gehobeneren Stil! Öffnungszeiten

montags bis donnerstags: 10 bis 20 Uhr

freitags: 10 bis 21 Uhr

samstags: 10 bis 20 Uhr Hinweis: Innerhalb des Kaufhauses haben einige Bars bis 22 Uhr und manchmal sogar bis Mitternacht geöffnet. Wo ist das KaDeWe? Adresse: Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin Anfahrt und Parken

Bus und Bahn: Will man mit den Öffentlichen anreisen, steigt man idealerweise am U-Bahnhof Wittenbergplatz aus.

Will man mit den Öffentlichen anreisen, steigt man idealerweise am U-Bahnhof Wittenbergplatz aus. Auto: Mit dem Auto erreicht man das KaDeWe entweder über Lietzenburger Straße/Passauer Straße oder über Tauentzienstraße/Passauer Straße. Parkplätze gibt es in nahegelegenen Parkhäusern. Weitere Informationen Website: kadewe.de

3. Potsdamer Platz mit der Mall of Berlin

Die Mall of Berlin ist eine der beliebtesten Shopping-Adressen der Hauptstadt. © dpa/Paul Zinken Kaum zu glauben, aber es geht noch größer als das Kaufhaus des Westens! In der Mall of Berlin am Potsdamer Platz laden sage und schreibe 76.000 Quadratmeter Fläche zum Shoppen ein. Das 2014 eröffnete Shopping-Center hält etwa 300 Geschäfte auf vier Etagen bereit. Bei dieser Auswahl finden Fans von Extravaganz ebenso passende Anlaufstellen wie Liebhaber der bekanntesten Kleiderläden. Für eine Stärkung zwischendurch ist mit einem großen Food Court natürlich auch gesorgt. Da steht einer ausgiebigen Shopping-Tour in Berlin nichts mehr im Weg! Öffnungszeiten

montags bis samstags: 10 bis 21 Uhr Hinweis: Die exakten Öffnungszeiten variieren von Geschäft zu Geschäft. Einzelne Läden öffnen ihre Pforten schon vor 10 Uhr. Wo ist die Mall of Berlin? Adresse: Leipziger Platz 12, 10117 Berlin Anfahrt und Parken

Bus und Bahn: Die riesige Mall lässt sich vom S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz oder vom U-Bahnhof Mohrenstraße aus kaum verfehlen.

Die riesige Mall lässt sich vom S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz oder vom U-Bahnhof Mohrenstraße aus kaum verfehlen. Auto: Zum Parken steht eine Tiefgarage mit circa 1000 Plätzen bereit. Man erreicht sie rund um die Uhr über die Wilhelmstraße. Der eigentliche Hauptzugang erfolgt aber über die Voßstraße. Er ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen Website: mallofberlin.de

4. Shoppen an der Berliner Friedrichstraße

Die Berliner Friedrichstraße eignet sich perfekt für einen ausgiebigen Schaufensterbummel. © dpa/Alina Novopashina Nach dem Mauerfall wurde die mehr als drei Kilometer lange Friedrichstraße mächtig aufgepäppelt. Das Resultat kann sich heute sehen lassen. Schließlich reiht sich hier eine prächtige Boutique an die Nächste. Auch wenn die Shopping-Möglichkeiten in der Friedrichstraße größtenteils gehobener sind, kann man die schicke Einkaufsmeile auch ohne übermäßige Ausgaben genießen. Die üblichen, nicht ganz so teuren Modeläden sind nämlich auch vertreten. Öffnungszeiten

Die genauen Öffnungszeiten unterscheiden sich von Laden zu Laden. Das sollte man individuell prüfen. Wo ist die Friedrichstaße? Diese lange Prachtstraße reicht von der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte bis nach Kreuzberg, beinahe bis zum Halleschen Tor. Anfahrt und Parken Bus und Bahn: Für eine Shopping-Tour in der Friedrichstraße kann man z. B. am gleichnamigen S- und U-Bahnhof aussteigen. Es fahren aber auch Straßenbahnen und Busse in unmittelbarer Nähe.

Für eine Shopping-Tour in der Friedrichstraße kann man z. B. am gleichnamigen S- und U-Bahnhof aussteigen. Es fahren aber auch Straßenbahnen und Busse in unmittelbarer Nähe. Auto: Rund um die Friedrichstraße gibt es einige Parkhäuser und Tiefgaragen.

Weitere Informationen Website: berlin.de/friedrichstrasse

5. Berlin-Shopping in der luxuriösen Galeries Lafayette

Die eleganten Galeries Lafayette laden zum Shopping in Berlin ein. © 123rf/erix2005 Ein Hauch von Frankreich mitten in Berlin: Shopping, als wäre man im Pariser Modeparadies, ist dank der Galeries Lafayette kein Problem. Der Berliner Ableger des französischen Originals verzückt mit ungefähr 10.000 Quadratmetern Einkaufsfläche auf fünf Etagen. Mode-Fans können hier tief in die Welt der aktuellsten Trends eintauchen. Neben Top-Labels aus Frankreich sind auch andere internationale Modemarken sowie einige aus Berlin vertreten. Öffnungszeiten

montags bis samstags: 11 bis 19 Uhr Wo sind die Galeries Lafayette?

Französische Straße 23, 10117 Berlin Anfahrt und Parken Bus und Bahn: Die Galeries Lafayette sind vom U-Bahnhof Stadtmitte und U-Bahnhof Unter den Linden ruckzuck erreichbar. Zudem halten etliche Busse an der letztgenannten Station.



Die Galeries Lafayette sind vom U-Bahnhof Stadtmitte und U-Bahnhof Unter den Linden ruckzuck erreichbar. Zudem halten etliche Busse an der letztgenannten Station. Auto: Wer mit dem Auto kommt, kann die Tiefgarage in der Jägerstraße zum Parken nutzen. Weitere Informationen Website: galerieslafayette.de

6. Schloßstraße: Shopping in Berlin-Steglitz

Lust auf Shopping? Berlin-Steglitz hält mit der schönen Schloßstraße eine tolle Möglichkeit dazu bereit. © dpa/Paul Zinken Anders als die meisten Top-Adressen liegt diese bekannte und beliebte Berliner Einkaufsmeile nicht im Zentrum der Stadt. Nichtsdestotrotz herrscht an der Schloßstraße alles andere als Totentanz. Stattdessen lockt die Einkaufsstraße gemeinsam mit dem Shopping-Center "das Schloss" jede Menge Menschen an. Dank der enormen Vielfalt an Geschäften, kann man innerhalb einer Tour gefühlt alles einkaufen, was das Herz begehrt. Wenn Du auf die Kombination aus Schaufensterbummel und Center-Feeling stehst, erwartet Dich hier also eine wunderbare Zeit. Öffnungszeiten

montags bis samstags: 10 bis 20 Uhr (das Schloss) Hinweis: Die exakten Öffnungszeiten variieren je nach Geschäft. Das gilt für die Läden im Center genauso wie für diejenigen entlang der Schloßstraße. Wo ist die Schloßstraße? Die Einkaufsmeile liegt im Berliner Südwesten, genauer im Ortsteil Steglitz.

Anfahrt und Parken Bus und Bahn: Die Einkaufsmeile erreicht man ganz schnell über den U-Bahnhof Schloßstraße und den S- und U-Bahnhof Rathaus Steglitz. Zudem halten hier mehrere Buslinien.

Die Einkaufsmeile erreicht man ganz schnell über den U-Bahnhof Schloßstraße und den S- und U-Bahnhof Rathaus Steglitz. Zudem halten hier mehrere Buslinien. Auto: Zum Abstellen von Autos bieten sich verschiedene Parkhäuser an. Eines liegt z. B. direkt am Center.

Weitere Informationen Website: berlin.de/schlossstrasse & dasschloss.de



7. Altstadt und Arcaden: Shoppen in Berlin-Spandau

Durch die Altstadt bekommt das Shoppen in Berlin-Spandau einen entspannteren Touch. © dpa/Britta Pedersen Du willst Dich dem ganz großen Shopping-Trubel im belebten Berliner Zentrum zumindest etwas entziehen und trotzdem eine möglichst große Auswahl haben? Das kannst Du mit den Spandau Arcaden und der Spandauer Altstadt haben! Vor allem die Altstadt lockt mit einer besonderen, etwas ruhigeren Atmosphäre. Hier findet man nicht nur die bekannten Modegeschäfte und Co., sondern auch auf dem Markt aufgebaute Stände. Die breite Fußgängerzone sorgt zudem für ein entspannteres Shopping-Erlebnis als es z. B. in engeren Einkaufszentren der Fall ist. Öffnungszeiten

montags bis samstags: 10 bis 20 Uhr (Arcaden) Hinweis: Die genauen Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Laden. Das gilt für die Geschäfte in den Arcaden und ebenso für die in der Altstadt. Wo sind die Altstadt Spandau und die Spandau Arcaden? Arcaden: Klosterstraße 3, 13581 Berlin

Altstadt: Die Einkaufsmeile in der Spandauer Altstadt umfasst das teilweise an der Havel gelegene Gebiet zwischen dem Rathaus und der Zitadelle Spandau. Anfahrt und Parken Bus und Bahn: Shopping-Center und Einkaufsstraße sind vom S- und U-Bahnhof Rathaus Spandau nicht weit entfernt. Zusätzlich machen an diesen Stationen verschiedene Buslinien Halt.

Shopping-Center und Einkaufsstraße sind vom S- und U-Bahnhof Rathaus Spandau nicht weit entfernt. Zusätzlich machen an diesen Stationen verschiedene Buslinien Halt. Auto: Für einen Shopping-Besuch mit dem Auto steht z. B. ein Parkhaus neben den Spandau Arcaden bereit.

Weitere Informationen Website: altstadt-spandau.de & westfield.com/spandauarcaden



Tipp: Am U-Bahnhof Altstadt Spandau sollte man nur aussteigen, wenn man erst durch die Altstadt bummeln und später ins Center will. Wer ist ins Center will, muss direkt am Rathaus raus.

