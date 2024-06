Auf diesen Feldern kannst Du in der Region Berlin Erdbeeren pflücken

Weitere Ausflugstipps in der Hauptstadt findest Du unter: Berlin entdecken: Ratgeber.

Berlin - Wer die Erdbeeren aus dem Supermarkt nicht mag, kann die süßen Früchte in Berlin und der Region auch einfach selber pflücken. Pünktlich zur Erdbeersaison von Mitte Mai bis August öffnen die Berliner Felder und Höfe für alle Selbstpflücker jährlich ihre Tore.

Wo Du in und um Berlin selber Erdbeeren pflücken kannst, erklärt Dir TAG24.

Erdbeeren schmecken am besten, wenn sie regional angebaut und selbst gepflückt werden. In und um Berlin bieten sich viele Möglichkeiten, um Erdbeeren selber zu pflücken.

Am besten informierst Du Dich kurz vor einem Besuch auf der Website oder bei der entsprechenden Hotline zu aktuellen Öffnungszeiten des jeweiligen Erdbeerfeldes.

Angaben zu Öffnungszeiten und möglichen Preisen der Felder in diesem Artikel sind ohne Gewähr, da sie aufgrund von schlechtem Wetter und Nachreifezeit variieren können.

In Berlin und der näheren Umgebung gibt es einige Erdbeerfelder und Höfe, wo man leckere Erdbeeren selber pflücken kann.

Die besten Bio-Lieferservices in Berlin: Obst und Gemüse easy bestellt

10 wunderbare Eisdielen in Berlin: Da schmeckt das Eis richtig lecker!

In diesen Berliner Freibädern erwartet Dich großer Badespaß

Weitere Informationen zur Pomona Gartenbau GmbH und Co. KG:

Die Erdbeeren der Pomona Gartenbau GmbH und Co. KG zeichnen sich durch ihr besonders fruchtiges Aroma aus. Welches Obst gerade reif ist und wie die Öffnungszeiten aussehen, erfährt man beim Anruf der Ernte-Hotline.

Unweit von Berlin entfernt liegen die Felder der Pomona Gartenbau GmbH und Co. KG, wo man von Juni bis August Erdbeeren selber pflücken kann.

Wer frische und leckere Erdbeeren pflücken möchte, ist in den Berliner Beerengärten in jedem Fall richtig. Hat man keine Zeit, um selbst aufs Feld zu gehen, dann kann man bereits gepflückte Ware kaufen.

Es lohnt sich auch, einen Blick in den Hofladen zu werfen, denn dort gibt es viele regionale und frische Waren sowie Produkte aus eigener Herstellung.

Eine große Anlage für Erdbeerpflücke nahe Berlin ist Neumanns Erntegarten. Die Obstanlagen zu betreten, kostet drei Euro pro Person. Der Preis wird aber am Ende mit den gepflückten Früchten (pro drei Kilogramm) verrechnet.

Je nach Saison kann man die Erdbeersorten Lambada, Rumba, Korona, Elianny, Asia, Sonata oder Malwina pflücken. Wer nur wenig Zeit hat, kann die Erdbeeren auch bereits gepflückt in fertigen Körbchen kaufen.

Der Preis pro Kilogramm Erdbeeren liegt bei 6,95 Euro. Man kann die Erdbeeren auch am Obst- und Gemüsestand kaufen.

Wer nicht bloß Erdbeeren pflücken, sondern richtig viel erleben möchte, fährt am besten zu Winkelmanns Spargel- und Erlebnishof Klaistow. Neben einem Erdbeerfeld für die Selbstpflücke gibt es einen Hofladen, einen Kletterwald, einen Spielplatz und ein Hofrestaurant.

Erdbeeren muss man nicht im Supermarkt kaufen. Denn in und um Berlin gibt es viele schöne Erdbeerfelder, wo man die süßen Früchte selbst pflücken kann. Also schnapp Dir Dein Körbchen und besuche die Erdbeerhöfe in Berlin und Brandenburg.