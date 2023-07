10 wunderbare Eisdielen in Berlin: Da schmeckt das Eis richtig lecker!

Welche ist die beste Eisdiele? Berlin lädt mit zehn Top-Locations zum puren Eis-Genuss ein!✓Adresse ✓Öffnungszeiten ✓Angebot

Von Marcel Nasser

In Deutschlands Hauptstadt kann es vor allem im Sommer richtig heiß werden. Enorme Hitze und trockene Luft schreien dann förmlich nach einem Besuch in der Eisdiele. Berlin bietet für köstliches Eis genau die richtigen Adressen - also ab in die Welt der gefrorenen Leckerei.

Weil das Eis einfach lecker schmeckt, gehören die Läden von "Hokey Pokey" zu den beliebtesten Eisdielen in Berlin. © Niko Robert Nimmt man eine oder zwei Kugeln? Will man aus der Waffel oder lieber aus einem Becher essen? Und welche Sorten sollen es überhaupt werden? Fragen über Fragen, wenn man sich ein schönes Eis gönnen möchte. Wo gibt's denn die passende Eisdiele? Berlin wird jedes Jahr im Sommer zu einer gefühlten Eishochburg, mit Läden an jeder Ecke. Da dürfte man also fündig werden. TAG24 liefert Dir dafür eine Top-Auswahl wunderbarer Eisdielen in der Hauptstadt: Rosa Canina in Mitte

Eisderix in Neukölln

Duo - Sicilian Ice Cream in Kreuzberg

Jones ice cream in Schöneberg

Tenzan Lab in Prenzlauer Berg

Gelateria Mos Eisley in Neukölln

Eiskultur Berlin in Köpenick

Vanille & Marille in Steglitz

Eispatisserie Hokey Pokey in Pankow

Eiscafé Scoopy Doo in Charlottenburg Wer weiß, womöglich entpuppt sich eine unter ihnen als Deine neue Lieblingslocation für leckeres Eis!? Der "Berlin entdecken: Ratgeber" hält übrigens viele weitere Anlaufstellen für kulinarische Hauptstadt-Highlights bereit.

Die 10 besten Eisdielen in Berlin

Bist Du auf der Suche nach einer guten Eisdiele, die am besten auch in der Nähe sein sollte? Dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Karte der zehn Berliner Top-Eisdielen. Alle Angaben zu den zehn beliebten Eisdielen in Berlin stammen von Juli 2023 und sind ohne Gewähr. Die anschließende Reihenfolge stellt eine einfache Auflistung und kein Ranking dar.

1) Rosa Canina in Berlin-Mitte

Das leckere Eis von Rosa Canina gibt es nicht nur in Berlin-Mitte, sondern z. B. auch in der Markthalle Neun in Kreuzberg. © Waya Yeung Auf der Suche nach köstlichem Eis führt kein Weg an den Eisdielen von "Rosa Canina" vorbei. Denn wer Lust auf besondere Sorten wie Himbeere mit Basilikum oder Vanille mit Kürbiskernöl hat, ist hier genau richtig. Zumal man bei Rosa Canina ganz genau auf Herkunft und Qualität der Produkte achtet - Stichwort ökologische Landwirtschaft. Wenn man das weiß, schmeckt das Eis doch gleich noch besser. Übrigens glänzen die Eisdielen von Rosa Canina auch mit einer schönen Auswahl veganer Sorten. Hierzu zählen z. B. Mango Maracuja, Erdbeere, Haselnuss und auch schwarzer Sesam. Klingt doch einfach nur lecker, also probier es gern aus. Die wichtigsten Informationen zu Rosa Canina in Berlin-Mitte: Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr

Adresse: Ackerstraße 174, 10115 Berlin

Telefonnummer: 030 23930681

Website: rosacanina.eu Abgesehen von der beliebten Eisdiele in Mitte bekommt man das Eis von Rosa Canina auch an Standorten in Kreuzberg, am Kurfürstendamm und dreimal in Prenzlauer Berg. Zusätzlich wird es in der "Ilse eins" in Neukölln angeboten.



Gut zu wissen: Das Rosa Canina empfiehlt, die jeweiligen Öffnungszeiten bei Google und Instagram zu prüfen, weil sie variieren können.

2) Eisderix in Berlin-Neukölln

Es muss nicht immer eine extravagante Sorte sein, um echte Eis-Fans zu begeistern. Denn am Ende ist nur wichtig, dass einen der Geschmack gefühlt vom Hocker haut. So in etwa lautet auch die Devise der Eisdiele "Eisderix". Deswegen gibt's in der Böhmischen Straße, wo sich auch die eigene Eismanufaktur befindet, vor allem leckere Klassiker wie Erdbeer- oder Schokoladeneis.

Die Berliner Eisdiele namens "Eisderix" meint mit seinem Namen nichts anderes als Eis aus Rixdorf. © Kristina Kast

Die wichtigsten Daten zu Eisderix in Neukölln: Öffnungszeiten: täglich von 13 bis 22 Uhr (von Juni bis August)

Adresse: Böhmische Straße 48, 12055 Berlin

Telefonnummer: 0176 86703246

Website: eisderix.de Am besten überzeugst Du Dich selbst davon, wie köstlich auch "normale" Eissorten sein können. Die Eisdiele in Berlin-Neukölln, genauer gesagt in Rixdorf, gehört schließlich nicht ohne Grund zu den beliebtesten der Stadt.



3) Duo - Sicilian Ice Cream in Kreuzberg

Bei Duo kommt man in den Genuss echter italienischer Eisspezialitäten. © Fotomontage: Jessica Schilirò Kann man sich wirklich mitten in Berlin-Kreuzberg einen Hauch von Italien auf der Zunge zergehen lassen? Ja, denn das Eiscafé "Duo - Sicilian Ice Cream" bringt original sizilianisches Eis in die Hauptstadt. Na, jetzt schon Lust auf eine Avocado-Kaffee-Geschmacksexplosion bekommen? Oder soll es mit Haselnuss und Schokolade doch eher klassisch werden? Du hast die Wahl. Alle wichtigen Informationen zu Duo - Sicilian Ice Cream in Kreuzberg: Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr

Adresse: Skalitzer Straße 82, 10997 Berlin

Telefonnummer: 0157 79527020

Website: duoicecream.de Die Betreiber haben neben zwei Eisdielen in Kreuzberg (Skalitzer Straße und Bergmannkiez) noch einen weiteren Standort in Prenzlauer Berg. Die Öffnungszeiten variieren je nach Filiale.

4) Jones Ice Cream: Eine beliebte Eisdiele in Berlin-Schöneberg

Frisch gebackene Eiswaffeln bekommt man wirklich nicht oft in einer Eisdiele. Berlin-Schöneberg hält mit "Jones Ice Cream" aber einen Eisladen bereit, der genau das bietet. Gemeinsam mit vielen speziellen Eissorten werden die hausgemachten Waffeln schnell zu einer runden und unheimlich köstlichen Spezialität.

Jones Ice Cream zählt zu den beliebtesten Eisdielen in Berlin. © Fotomontage: Jones ice cream

Als wäre das nicht schon besonders genug, verzückt Jones Ice Cream noch mit einem weiteren Pluspunkt: Egal, ob Schokoladenstückchen, Keksteig oder fruchtige Soßen - an diesen Zutaten wird keineswegs gespart. Man darf sich also auf die volle Ladung Geschmack freuen. Die wichtigsten Informationen zu Jones Ice Cream in Schöneberg:

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr

Adresse: Goltzstraße 3, 10781 Berlin-Schöneberg

Website: jonesicecream.com

5) Tenzan Lab in Prenzlauer Berg

Das Wichtigste vorweg: Das Eis von Tenzan Lab hat mit herkömmlichem Milcheis nichts zu tun. Stattdessen darf man sich hier auf eine japanische Spezialität namens "Kakigori" freuen. Aus einem Eisblock oder gefrorener Kondensmilch wird innerhalb von zwei bis fünf Minuten ein köstlicher, lockerer Eisberg geschreddert. Das Ganze lässt sich dann mit verschiedenen Toppings wie z. B. Mango oder Matcha-Mascarpone veredeln. Für alle Gerichte gibt es übrigens auch Bio- und vegane Varianten. Wichtige Daten zu Tenzan Lab in Prenzlauer Berg: Öffnungszeiten: donnerstags, freitags und sonntags von 14 bis 20 Uhr; samstags von 14 bis 21 Uhr

Adresse: Wörther Str. 22, 10405 Berlin

Telefonnummer: 01522 678 431 4

Entscheidet man sich für einen Besuch dieser ganz besonderen Eisdiele in Berlin, dann sollte man etwas Geduld mitbringen. Weil die Herstellung von Kakigori einige Minuten dauert, muss man bei großem Andrang schon mal etwas warten, aber das lohnt sich!

6) Gelateria Mos Eisley in Berlin-Neukölln

Wenn eine Eisdiele schon einen Ort aus dem Star-Wars-Universum im Namen trägt, dann darf natürlich auch unter den Eissorten ein solcher Bezug nicht fehlen. Mit einem schwarzen Darth-Vader-Eis wird die "Gelateria Mos Eisley" dem komplett gerecht. Neben Liebhabern ausgefallener Geschmacksrichtungen wie Gurke-Tonic, Tannenzäpfle Bier und Soja-Erdnuss Crunch kommen hier auch Fans klassischer Sorten auf ihre Kosten. In dieser Neuköllner Eisdiele ist für jeden etwas dabei!

Die Berliner Eisdiele namens "Gelateria Mos Eisley" ist auf jeden Fall einen Besucht wert. © Savannah van der Niet

Die wichtigsten Informationen zur Gelateria Mos Eisley in Neukölln: Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 21 Uhr

Adresse: Herrfurthplatz 6, 12049 Berlin

Telefonnummer: 030 23939460

Website: moseisley-gelateria.de Besonders cool: In der Regel ist die Hälfte der angebotenen Eissorten vegan. Dabei darf man sich auf Sorbets genauso freuen wie auf Milcheis-Varianten auf Basis von Kokos-, Mandel- oder Sojamilch.

7) Eiskultur Berlin in Köpenick

Bei Eiskultur Berlin dürfen sich Kunden täglich auf viele verschiedene Eissorten freuen. © Bildmontage: Jan Michalowski In dieser Köpenicker Eisdiele gibt's täglich handgemachtes Eis aus der eigenen Produktion direkt hinter dem Verkaufsladen. Da weiß man, wo die gefrorene Leckerei herkommt. Und auch in Sachen Qualität weiß "Eiskultur Berlin" zu punkten, weil man auf natürliche und regionale Zutaten setzt. Wer Lust auf ein leckeres Mango-Sorbet oder die volle Ladung belgische Edelschokolade hat, der sollte sich diesen Eisladen nicht entgehen lassen. Da täglich bis zu 20 verschiedene Sorten angeboten werden, dürften aber ebenso Fans anderer Geschmacksrichtungen ihren Favoriten finden, also auf zu Eiskultur Berlin! Die wichtigsten Daten zu Eiskultur Berlin in Köpenick: Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 19 Uhr

Adresse: Schnellerstrasse 118, 12439 Berlin

Telefonnummer: 0171 1421420

Website: eiskultur-berlin.de

8) Vanille & Marille in Steglitz

Wie sehr die Berliner auf die Eisdielen von "Vanille & Marille" abfahren, zeigt sich schon darin, wie viele es sind. In der Hauptstadt gibt es nämlich stolze acht Läden, in denen das begehrte Eis über die Theke geht. Die große Beliebtheit hat natürlich seine Gründe: Dazu zählen z. B. natürliche Zutaten und der Einsatz vieler regionaler Produkte, aber auch eine extrem große Auswahl inklusive veganer, laktose- und glutenfreier Eissorten. Erdnuss mit selbstgebackenen Brownies oder weiße Schokolade mit Orange und Ingwer sind nur zwei Beispiele vieler Köstlichkeiten. Die wichtigsten Informationen zu Vanille & Marille in Steglitz: Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 20.30 Uhr; samstags und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr

Adresse: Leydenallee 92, 12165 Berlin

Telefonnummer: 030 78954731

Website: vanille-marille.de Wenn man nach einer schönen Eisdiele in der Nähe Ausschau hält, kann auch eine der anderen sieben Eisdielen von Vanille & Marille die richtige Wahl sein. Weil die Öffnungszeiten unterschiedlich sind, sollte man diese vorab auf der Website prüfen.

9) Eispatisserie Hokey Pokey in Berlin-Pankow

Eis vom Feinsten gibt's bei Hokey Pokey in Pankow, Mitte und Prenzlauer Berg. © Niko Robert Echte Eisfans sollten sich die gefrorenen Spezialitäten von "Hokey Pokey" nicht entgehen lassen. In den vier Berliner Eisdielen kommt man in den Genuss von bester Qualität und großer Auswahl. Neben klassischen Sorten gibt es auch genügend extravagante Angebote. Zu den ausgefallenen Eiskreationen gehören z. B. Pflaume Butterkaramell, Knalle Popcorn und Dänische Lakritze. Für alle, die ihr Eis gern gemütlich zu Hause schlemmen wollen, bietet die Eispatisserie Hokey Pokey übrigens auch Eispackungen zum Mitnehmen an. Die wichtigsten Informationen zur Eispatisserie Hokey Pokey in Pankow: Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr

Adresse: Berliner Straße 49a, 13189 Berlin

Telefonnummer: 01575 2986112

Website: hokey-pokey.de Zusätzlich zur Eisdiele in Berlin-Pankow existieren noch drei weitere Standorte: einer in Mitte und zwei in Prenzlauer Berg.

10) Eiscafé Scoopy Doo in Charlottenburg

Auch in Berlin-Charlottenburg findet man eine sehr beliebte Location für köstliches, hausgemachtes Eis. Das Eiscafé "Scoopy Doo" verzückt seine Kunden nicht nur mit Eiskugeln im Becher oder der normalen Waffel. Zusätzlich kann man sein Eis nämlich auch in der Tüte oder in einer warmen Bubblewaffel bestellen. Das sollte man probieren! Alles Wichtige zum Eiscafé Scoopy Doo in Charlottenburg: Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 19 Uhr

Adresse: Georg-Wilhelm-Straße 4, 10711 Berlin

Telefonnummer: 030 39715522

Website: scoopydoo.de Um sein Eis von Scoopy Doo perfekt abzurunden, kann das Eis in der Tüte oder der Bubblewaffel auch noch mit dem persönlichen Lieblingstopping versehen werden - von Früchten über Süßigkeiten bis hin zu klassischen Soßen oder Streuseln ist alles möglich.