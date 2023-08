In diesen Berliner Freibädern erwartet Dich großer Badespaß

Berlin – Entfliehe dem Berliner Alltag, springe ins kühle Wasser und entspanne Dich anschließend am Sandstrand bei m Besuch der schönsten Freibäder in Berlin.

Finde ein gutes Berliner Freibad in Deiner Nähe mit TAG24. (Symbolbild) © 123rf/stockbroker

Scheint die Sonne und steigen die Temperaturen in Deutschlands Hauptstadt, dann zieht es viele Berliner an Seen und Badestellen.

In Berlin gibt auch eine Vielzahl an offiziellen Frei-, Strand- und Sommerbädern mit Badeaufsicht und Extras, die den Badetag für die ganze Familie noch besser machen.

Das Schöne an Berlin ist, dass Du meist nicht erst durch die ganze Stadt fahren musst, um eine gute Stelle zum Schwimmen, Sonnen und Entspannen zu finden. Es gibt so viele Freibäder in Berlin, dass sich bestimmt auch ein gutes Freibad in Deiner Nähe befindet.

TAG24 stellt Dir eine Auswahl der besten Berliner Bäder für die Freibadsaison vor.

Du möchtest noch mehr Tipps rund um die Hauptstadt? Dann schau gerne in unseren Berlin entdecken: Ratgeber.