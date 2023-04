Brunch in Hamburg: Die besten Locations fürs Brunchen

Tipps und Top-Lokale für Brunch in Hamburg | Adressen✓ Uhrzeit✓ Angebot✓ Preise✓ und mehr - Infos jetzt auf TAG24!

Von Marcel Nasser

Hamburg - Lust auf leckeren Brunch? Hamburg lädt nämlich genau dazu ein! Wer auf das Zwischending von Frühstück und Mittagessen steht, der sollte sich die Locations in diesem Ratgeber nicht entgehen lassen.

Brunch & Hamburg: zwei Dinge, die viele Einwohner der Hansestadt einfach nur lieben. (Symbolbild) © 123RF/rawpixel Das Grandiose am Brunchen ist natürlich die enorme Vielfalt der Mahlzeiten. Egal, ob man Fan von Frühstücksklassikern oder eher von warmen Mittagsspeisen ist, man wird dabei fündig. So braucht man sich mit Freunden oder Bekannten nicht mal zu einigen, zu welcher Mahlzeit man sich für ein gemeinsames Essen trifft. Bleibt allerdings noch die Frage, für welche der vielen Brunch-Locations man sich entscheiden sollte - keine einfache Angelegenheit. Schließlich ist das Brunchen am Wochenende eine extrem beliebte Aktivität geworden. Kein Wunder also, dass es auch in Hamburg ein dementsprechend großes Angebot gibt. TAG24 liefert deshalb eine Top-Auswahl an Brunch-Lokalen in der Hansestadt. Jede Menge Wissenswertes rund um das Hamburger Stadtleben gibt's übrigens im Hamburg entdecken: Ratgeber!

Köstlicher Brunch: Hamburg lockt mit tollen Locations

Wenn man in Hamburg brunchen gehen will, sollte man auf jeden Fall über einen Besuch der folgenden fünf Locations nachdenken: Hansekai

Knusperkeks

Körri Speisekontor

Patio

Berta Emil Richard Schneider Alle Angaben zu Preisen, Öffnungszeiten und dem jeweiligen Angebot stammen von April 2023 und sind ohne Gewähr.

1. Brunchen im Hansekai am Hamburger Elbkanal

Wer sich für Brunch im Hamburger Hansekai entscheidet, der wird mit einem frisch gepressten Orangensaft belohnt. Neben diesem kleinen Willkommensgeschenk sind auch hausgemachte Limonade sowie Kaffee und einige Teesorten im Büfett-Preis mit enthalten. Die herrliche Location am Elbkanal überzeugt mit dem Blick aufs Wasser ebenso wie mit einer großen Auswahl an Leckereien. Rührei-Fans dürfen sich dabei sogar auf eine Live-Kochstation freuen, an der sie ihr Ei mit etlichen Toppings ganz nach dem eigenen Geschmack zubereiten lassen können.

Für Brunch in Hamburg ist das Hansekai mit frischem Orangensaft aufs Haus und einer Kaffee-Flat eine echte Top-Gelegenheit. (Symbolbild) © 123Rf/foodandmore

Brunch im Hansekai

Wochentage: Sonntag, Feiertage

Uhrzeit: 10 bis 13 Uhr

Adresse: Jaffestraße 12, 21109 Hamburg

Telefonnummer: 040 333 962 62

Preise pro Person für das Brunch-Büfett: 39,90 Euro am Sonntag, 49,90 Euro an Feiertagen

Website: hansekai.hamburg



2. Knusperkeks: Brunch per Wunschzettel

Im Herzen Hamburgs befindet sich eine ganz besondere Brunch-Location: das Knusperkeks-Café. Hier bedient man sich nicht am Büfett, sondern man füllt seinen ganz persönlichen Wunschzettel aus. Ein Kreuz bei allem, das man essen möchte, und man bekommt einen individuellen Brunch-Mix zum Genießen! Brunch im Knusperkeks Wochentage: Dienstag bis Sonntag

Uhrzeit: 9 bis 15 Uhr

Adresse: Veringstraße 30, 21107 Hamburg

Telefonnummer: 01577 849 49 75

Preise für Brunch-Gerichte: unterschiedlich (je nach Auswahl der Produkte)

Achtung: Im Knusperkeks kann leider nicht reserviert werden. Man muss also etwas Glück haben, um ein Plätzchen zu bekommen.

3. Brunch-Genuss im KÖRRI Speisekontor

In dieser stilvoll eingerichteten Lokalität lässt sich Brunch in Hamburg richtig genießen. Zum angebotenen Büfett gehören neben allerhand kalter und warmer Frühstücks- und Mittagsspeisen auch Kuchen und andere leckere Desserts. Besonders cool: An Sonntagen beinhaltet der Preis für das Brunchen nicht nur die "normale" Flatrate für Kaffee. Zusätzlich gibt es dann Flats für aromatisiertes Wasser, unterschiedliche Säfte sowie für Gebäck und Kuchen! Brunch im KÖRRI Wochentage: Samstag, Sonntag, Feiertage

Uhrzeit: 10 bis 14 Uhr

Adresse: Springeltwiete 2, 20095 Hamburg

Telefonnummer: 040 767 55 100

Preise für Brunch-Büfett: 35 Euro am Sonntag, 25 Euro am Samstag, feiertags ab 38 Euro

kostenlos für Kinder bis zum Alter von 6 Jahren, halber Preis für Kinder von 7 bis 11 Jahren

Website: koerri-deutschland.de

4. Patio: Brunchen in Hamburg-Winterhude

Echten Brunch-Experten sollte der "Soho Brunch" im Hamburger Patio ein Begriff sein. Jeden Sonntag tummeln sich hier etliche Gäste bei modernem Ambiente - inklusive entspannter Musik zum Relaxen. Auf der Speisekarte findet man jede Menge Brunch-Klassiker. Fans von leckeren Eiergerichten, French Toast und Co. sind in dieser Location also auf jeden Fall genau richtig. Brunch im Patio Wochentage: Sonntag

Uhrzeit: 11 bis 16 Uhr

Adresse: Poelchaukamp 33, 22301 Hamburg

Telefonnummer: 040 414 988 42

Preise für Brunch-Gerichte: unterschiedlich (à la carte)

Website: patio.hamburg

Im Patio wird Brunch in Hamburg mit Eiern Benedict und Co. zum absoluten Highlight. (Symbolbild) © 123rf/gresei

5. Hamburg-Brunch im Berta Emil Richard Schneider

Am Wochenende lädt das Berta Emil Richard Schneider mit etlichen Leckereien zum Brunchen ein. Mit Gerichten wie vegane Spezial-Stullen, Shakshuka oder dem sogenannten "Franzbrötchenauflauf" haben Kunden hier die Qual der Wahl zwischen deftigen Delikatessen oder süßen Köstlichkeiten. Übrigens: In den Räumen, wo heute fleißig gefuttert wird, spielte sich einst das Tagesgeschäft einer Räucherei ab. Dadurch bekommt diese Top-Location eine ganz besondere Note. Brunch im Berta Emil Richard Schneider

Wochentage: Samstag, Sonntag

Uhrzeit: samstags 9 bis 15 Uhr, sonntags 10 bis 16 Uhr

Adresse: Kampstraße 25-27, 20357 Hamburg

Telefonnummer: 040 209 562 95

Preise für Brunch-Gerichte: unterschiedlich (à la carte)

Website: berta-emil-richard-schneider.de

Fazit zum Brunch: Hamburg bietet jede Menge!

Brunch scheint unaufhaltsam beliebter zu werden. Daher ist es nicht gerade verwunderlich, dass eine Millionenmetropole wie Hamburg über ein unfassbar großes Angebot zum Brunchen verfügt. Welche Location am Ende für einen selbst die perfekte ist, muss jeder selbst herausfinden. Die oben genannten Top-Adressen sind auf jeden Fall eine erste Anlaufstelle, um sich auszuprobieren.