Hamburgs bekannteste Wochenmärkte: Hier kannst Du frisch einkaufen

Willst Du auf einen Wochenmarkt in Hamburg? TAG24 stellt Dir alle Märkte in Hamburg vor. Öffnungszeiten✓ Standort✓ Anfahrt✓ Bio✓

Von Tristan Mößmer

Hamburg - Ab auf den Markt! Hamburgs bekannteste, größte und schönste Märkte auf einen Blick. Acht wundervolle Wochenmärkte zum Einkaufen und Futtern, empfohlen von TAG24.

An Markttagen stapeln sich die frischen Kisten auf den Marktplätzen in Hamburg. © Unsplash/Markus Spiske Ob der nette Schnack mit den Verkäufern, das eigenhändige Prüfen und Probieren der Ware oder das Entdecken neuer Produkte und Sorten - Märkte können richtig Spaß machen! Den nächsten Markt in Hamburg gibt es an jeder Ecke, aber einige sind eben ganz besonders schön, bekannt oder groß. TAG24 hat in diesem Artikel acht Wochenmärkte aufgezählt, die einen Besuch wert sind. Also - suche Dir Deinen liebsten Markt heraus und erkunde die Frische aus der Region. Adressen, Öffnungszeiten und Markttage haben wir übersichtlich zusammengefasst. Los geht's mit unseren acht Wochenmarkt-Empfehlungen! Weitere spannende Empfehlungen in Hamburg findet Ihr unter Hamburg entdecken: Ratgeber.

Die bekanntesten Märkte in Hamburg

Wochenmärkte sind doch etwas Feines! Die frischen Waren, bunten Farben und Gerüche aus allen Richtungen - einfach herrlich. Zum Glück gibt es bei uns in Hamburg viele tolle Märkte. Ebenfalls unter unseren Empfehlungen sind Wochenmärkte, die am Nachmittag geöffnet haben und auch für Arbeitende oder Späteinkäufer die Gelegenheit bieten, frisch und gesund einzukaufen. Die wichtigsten Eckdaten zu all unseren liebsten Märkten in Hamburg erfährst Du hier! Die Angaben zu den Öffnungszeiten stammen von Mai 2023 und sind ohne Gewähr.

1. Fischmarkt Hamburg: High Life in Tüten

Auf dem wohl berühmtesten Markt der Stadt gibt es nicht nur frischen Fisch! Der Fischmarkt gehört zu den Sehenswürdigkeiten Hamburgs und lockt schon früh am Morgen begeisterte Besucher direkt an die Elbe. Hier findet man neben der Fischauktionshalle, in der beim Frühschoppen schon Stimmung aufkommt, auch den Wochenmarkt vor der Halle. Es gibt gewöhnliche und spezielle Marktwaren, besonders ambitionierte Marktschreier, auktionsartige Verhandlungen und natürlich zahlreiche Besucher - ein Großteil davon Touristen. Wer den Markt für den Wocheneinkauf nutzen möchte, sollte besonders früh herkommen, bevor das heitere Gerangel beginnt. Tage: sonntags

Öffnungszeiten: 5 bis 9 Uhr

Adresse: Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg

Anfahrt: Parkplätze gibt es beim Hamburg Cruise Center und entlang der Großen Elbstraße. Bushaltestellen in der Nähe sind Fischmarkt und Fischauktionshalle. Auch die Fähre fährt mehrmals die Stunde direkt zum Fischmarkt.

Wocheneinkauf zwischen Attraktion und Elbe - am Fischmarkt wird jeden Sonntag eifrig gehandelt. © Daniel Bockwoldt/dpa

2. Isemarkt Hamburg: Der schönste Markt der Hansestadt

Unter der Hochbahnstrecke zwischen Eppendorfer Baum und Hoheluftbrücke erstreckt sich der schönste und größte Markt Hamburgs. Bei den Städterinnen und Städtern ist der sogenannte Isemarkt eine echte Beliebtheit. Wer hier über den Markt schlendert, kehrt mit feinsten Leckereien heim. Darunter Frisches vom Obst- und Gemüsefeld, Wurst, Käse und Honig oder herrliche Blumenarrangements sowie Snacks zum Sofortverzehr. Zahlreiche Besucher aus dem gesamten Nordwesten der Stadt kommen auch gerne vorbei, um einfach das Hunderte Meter lange Meer an Düften und Farben zu genießen. Tage: dienstags und freitags

Öffnungszeiten: 8.30 bis 14 Uhr

Adresse: Isestraße, 20144 Hamburg

Anfahrt: Parkplätze sind rar - nutzt Busse oder die U3 bis Eppendorfer Baum oder Hoheluftbrücke.

Hinweis: Für den Einkauf auf dem Isemarkt in Hamburg solltest Du ein paar Euros mehr einstecken.

Bis zu 200 Stände bereichern den Isemarkt immer wieder aufs Neue mit besten Produkten. (Symbolbild) © Unsplash/Mylène Larnaud

3. Wochenmarkt am Goldbekufer in Winterhude

In Winterhude, direkt am Goldbekkanal, reihen sich jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag die Stände auf. Mit reichlich Platz kann man am Goldbekufer bummeln und den Wocheneinkauf erledigen. Die Auswahl der Köstlichkeiten ist riesig und hält auch kulinarische Spezialitäten aus Europa und der Welt bereit. Wer auf der Suche nach einem kleinen Frühstückssnack ist, wird auch fündig. Mit knapp 80 Ständen an verkaufsstarken Tagen zählt der Markt in Hamburg zu den umfangreicheren. Tage: dienstags, donnerstags und samstags

Öffnungszeiten: 8.30 bis 13 Uhr

Adresse: Goldbekufer, 22303 Hamburg

Anfahrt: Die Bushaltestellen Semperstraße und Goldbekplatz sind in direkter Nähe.

Unweit vom begehrten Mühlenkamp öffnen dreimal die Woche die Stände am Goldbekufer ihre Luken. (Symbolbild) © Unsplash/Christian Lue

4. Wochenmarkt am Großneumarkt mitten in der Neustadt: Frische Ware aus der Region

Im Herzen der Neustadt findet mittwochs und samstags der Wochenmarkt am Großneumarkt statt. Viele Arbeiter aus der Umgebung kommen mittwochs zum Mittag hierher. Das Angebot an Gerichten ist dementsprechend angepasst und erweitert. Am Wochenende haben die Neustädter den Markt dann für sich und können ungestört ihren Einkauf erledigen. Generell ist der Wochenmarkt etwas kleiner, aber wegen seiner Lage und Stände ein gern gewähltes Einkaufsziel. Tage: mittwochs und samstags

Öffnungszeiten: 8.30 bis 13.30 Uhr

Adresse: Großneumarkt, 20459 Hamburg

Anfahrt: Von der S-Bahn Haltestelle Stadthausbrücke ist der Großneumarkt in acht Minuten Fußweg erreichbar.

Hier sieht man die Händler und Besucher aus der Region, wie sie den Großneumarkt zweimal die Woche mit Leben füllen. © 123rf/jordi2r

5. Nachtmarkt St. Pauli - Wocheneinkauf und Afterwork auf der Reeperbahn

Der Nachtmarkt auf dem Spielbudenplatz, mitten auf der Reeperbahn, geht bis 23 Uhr. Immer mittwochs kriegen Marktgänger hier alles, um ihre Kühlschränke aufzufüllen. Durch die Mitte des Marktes verläuft eine lange Tafel aus Bierzeltgarnituren mit Platz für viele Besucher und einen netten Schnack. Bei Feierabendbier oder einem leckeren Abendessen und vollen Einkaufstaschen ist jeder willkommen, den Tag ausklingen zu lassen. Tage: mittwochs

Öffnungszeiten: März bis September 16 bis 23 Uhr; Oktober bis Februar 16 bis 22 Uhr

Adresse: Spielbudenplatz, 20359 Hamburg

Anfahrt: via den S-Bahnhof Reeperbahn oder die U3- und Bushaltestelle St. Pauli.

Wer Lust auf gute Gesellschaft hat, sollte unbedingt dem Nachtmarkt auf St. Pauli einen Besuch abstatten. © Marius Roeer

6. Wochenmarkt in Ottensen: Ausgewählte Bio-Händler

Auf dem Spritzenplatz geht es jeden Mittwoch und Samstag zur Sache. Gehandelt wird auf dem kleinen Bio-Wochenmarkt überwiegend mit ökologisch angebauten Lebensmitteln. Er eignet sich besonders gut für Arbeitstätige, denn mittwochs werden die Stände erst von 12 bis 18.30 Uhr geöffnet. Der Markt am Spritzenplatz ist Teil vom "Bio-Wochenmarkt … und Regionales", dessen Märkte durch die ganze Stadt ziehen und zehn Stadtteile mit frischen Lebensmitteln versorgen. Auf der Website vom "Bio-Wochenmarkt … und Regionales" kannst Du bereits im Vorfeld schauen, welche Händler an den jeweiligen Standorten der Bio-Wochenmärkte vertreten sind. Übrigens: Du kannst Dir frische Bio-Waren einfach nach Hause liefern lassen. Wie das funktioniert und alle Informationen zu den Bio-Lieferanten findest Du in unserem Artikel über Bio-Lieferdienste in Hamburg. Tage: mittwochs und samstags

Öffnungszeiten: mittwochs von 12 bis 18.30 Uhr; samstags von 9.30 bis 15 Uhr

Adresse: Spritzenplatz, 22765 Hamburg

Anfahrt: Der Bus- und S-Bahnhof Altona ist wenige Minuten entfernt.

Schon über 30 Jahre gibt es die Bio-Märkte, die auch in Ottensen einkehren. (Symbolbild) © Unsplash/Waldemar

7. Eppendorf: Bio-Wochenmarkt im Norden der Stadt

Auch der Eppendorfer Wochenmarkt zählt zu der Reihe von "Bio-Wochenmarkt … und Regionales". Eine überschaubare Runde geprüfter Stände mit Händlern aus der Region verkaufen Lebensmittel in ökologischer Qualität. Die Bio-Wochenmärkte tauchen regelmäßig in der ganzen Stadt auf. Verschiedene Höfe preisen frisches Obst und Gemüse an. Fleischereien verkaufen Wurst- und Fleischwaren, es gibt Feinkostbuden mit herrlichen Spezialitäten und verschiedene Bäcker natürlich auch. Gleich an drei Tagen in der Woche gibt es die Möglichkeit, auf dem Marie-Jonas-Platz frisch einzukaufen - samstags kommen allerdings die meisten Händler her. Der Markt ist generell aber eher klein und gemütlich. Tage: dienstags, donnerstags und samstags

Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 11 bis 18.30 Uhr; samstags von 10 bis 15 Uhr

Adresse: Marie-Jonas-Platz, 20249 Hamburg

Anfahrt: Die Bushaltestelle Bezirksamt Hamburg-Nord ist direkt am Markt. Die U-Bahn-Haltestelle Kellinghusenstraße ist ebenfalls nicht weit entfernt.

Umgeben von vielen Geschäften gibt es mehrmals wöchentlich Frisches vom Marie-Jonas-Platz in Eppendorf. (Symbolbild) © 123RF/makasanaphoto

8. Dauer-Wochenmarkt in Wandsbek

Zum Schluss werfen wir einen Blick auf den Bezirk mit den meisten Einwohnern. In Wandsbek können Körbe und Bäuche bei einem beachtlichen Angebot ordentlich vollgeschlagen werden - und das gleich an sechs Tagen in der Woche, denn der Markt bleibt nur sonntags geschlossen. Knapp 100 Stände kommen an Stoßtagen zusammen - damit ist der Wandsbeker Wochenmarkt zweifellos einer der größten und regelmäßigsten in Hamburg. Achtung, nicht verwirren lassen: Entgegen der Vermutung findet der Wochenmarkt nicht auf dem eigentlichen Wandsbeker Marktplatz statt, sondern auf dem Platz am Quarree, direkt hinter dem gleichnamigen Einkaufszentrum. Tage: montags bis samstags

Öffnungszeiten: 8 bis 13 Uhr

Adresse: Quarree, 22041 Hamburg

Anfahrt: Die Bus- und U-Bahn-Haltestelle Wandsbek Markt ist nur wenige Minuten Fußweg entfernt.

Markt-Junkies kommen in Wandsbek auf ihre Kosten - ein großer Markt, der immer werktags öffnet. (Symbolbild) © Unsplash/Christian Lue