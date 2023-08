6 erfrischende Freibäder in Magdeburg: Perfekt für heiße Sommertage

Die Saison für Freibäder in Magdeburg startet Mitte Mai und endet im September. Alle Bäder im Überblick: ✓Öffnungszeiten ✓Preise ✓Angebote.

Von Julia Kloß

Magdeburg – Die Freibäder in Magdeburg öffnen ab Mitte Mai bis in den September hinein ihre Pforten. Sechs Frei- und Strandbäder mit Öffnungszeiten, Preisen und Angeboten stellt Dir die TAG24-Redaktion hier vor. So kann man dem heißen Sommer mit einer kühlen Erfrischung trotzen.

Gemeinsam kann man den heißen Tag im Freibad in Magdeburg verbringen. (Symbolbild) © 123RF/halfpoint Vom Meterturm springen, durch die Kurven der Wasserrutsche peitschen, sich dann mit Pommes "Schranke" stärken und anschließend die Sonne auf den Bauch scheinen lassen: So sieht einer von vielen entspannten Tagen in Freibädern in Magdeburg aus. Aber auch zwei Seen laden zu aktiven Stunden unter freiem Himmel ein: Wasserski, Luftmatratze, Beachvolleyball oder auf ruhigen Wogen auf dem Stand-up-Paddle das sonnige Wetter genießen. Die Naherholungszentren der Seen und die Freibäder in Magdeburg bieten Jung und Alt Erfrischung, Bewegung, Erholung und Spaß. Im Gegensatz zum heimischen Minipool liegen die Vorteile von Freibädern auf der Hand. Man kann im tiefen Becken schwimmen und tauchen, Freunde treffen oder lernt neue Leute kennen. Außerdem sind im Notfall die Rettungsschwimmer nicht weit. In diesem Beitrag erfährst Du, wo sich die Freibäder und Seen befinden, wie ihre Öffnungszeiten sowie Preise sind und welche Freizeitangebote sie anbieten. Finde mehr Tipps und Ausflugsideen für Deine Stadt im "Magdeburg entdecken: Ratgeber".

Frei- und Strandbäder in Magdeburg mit Preisen und Öffnungszeiten

Wer sich an heißen Sommertagen in der Stadt erfrischen möchte, der hat bestimmt List auf ein Freibad. Magdeburg liefert für die ersehnte Abkühlung auf jeden Fall genügend Möglichkeiten. Öffnungszeiten: Wasserratten und Badenixen können sich während der Saison täglich von 10 bis 19 Uhr in den Freibädern und Seen der Ottostadt erfrischen; am Barleber See bereits ab 9 Uhr. An kühlen Tagen mit weniger als 18 Grad Celsius Lufttemperatur sind die Bäder nur bis 17 Uhr geöffnet. An heißen Tagen, wenn die Lufttemperatur 28 Grad Celsius oder mehr beträgt, wird die Öffnungszeit hingegen bis 20 Uhr verlängert. Preise: Eine Tageskarte erhält man für 3,50 Euro, ermäßigt kostet sie 1,50 Euro. Wer nach dem Feierabend schnell in den See hüpfen möchte, kann das günstigere Feierabendticket nutzen: Zwei Euro kostet es von Montag bis Freitag ab 17 Uhr; der ermäßigte Tarif liegt bei einem Euro. Weitere Preisangebote, die für Freibäder in Magdeburg gelten: Die Zehnerkarte kostet 31,50 Euro; ermäßigt 13,50 Euro - der zehnte Besuch im Freibad ist damit kostenfrei. Die Saisonkarte gilt für die gesamte Badesaison und für alle Frei- und Strandbäder der Stadt. Sie ist personengebunden und kostet 70 Euro; ermäßigt 30 Euro. Weitere Tarife der Freibäder sind den jeweiligen Informationen der Stadt Magdeburg zu entnehmen. Kurzfristige Änderungen bei den Öffnungszeiten sind aufgrund von schlechter Wetterlage möglich. Die Stadt Magdeburg bittet darum, die Aushänge an dem jeweiligen Frei- oder Strandbad zu beachten.

1) Freibad Süd: Rutschen, im Wasser fröhlich quietschen und entspannen

Das Freibad Süd befindet sich an der Ecke Leipziger Chaussee/Kirschweg. Es ist ein sehr beliebtes Bad, welches hervorragend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Vor Ort gibt es jeweils ein Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Babybecken. Dazu kann man auf der breiten Wasserrutsche ins kühle Nass gleiten. Wasserspiele sowie Sportanlagen für Beachvolleyball und Tischtennis sind vorhanden. Das Freibad Süd in Magdeburg hat Liegeflächen und Einzelumkleidekabinen, die sich auf dem gesamten Gelände verteilen. Der Kiosk bietet Snacks für den kleinen Hunger und Erfrischungsgetränke zu adäquaten Preisen. Freibad Süd Adresse: Kirschweg, 39120 Magdeburg

Kirschweg, 39120 Magdeburg Anfahrt: Tram: Linien 5 und 9, Haltestelle Freibad Süd; Bus Linie 57, Haltestelle Kirschweg bzw. Schilfbreite

Tram: Linien 5 und 9, Haltestelle Freibad Süd; Bus Linie 57, Haltestelle Kirschweg bzw. Schilfbreite Website: magdeburg.de/freibad-sued

Die Wasserrutschen in den Freibädern von Magdeburg sind beliebt. (Symbolbild) © 123rf/valiza

2) Carl-Miller-Bad: Vom ehemaligen Löschteich zur zentralen Badeanstalt

Das Carl-Miller-Bad befindet sich in der Altstadt von Magdeburg und wird durch seine zentrale Lage sehr geschätzt. Seit über 70 Jahren gibt es dieses Freibad in Magdeburg, das früher als Feuerlöschteich diente. Heute zählt das seit 1951 geöffnete Bad jährlich rund 40.000 Besucher zählt. Ein großes Schwimmerbecken sowie ein Nichtschwimmerbecken sorgen für Erfrischung. Für Kinder gibt es einen Spielbereich und für die Aktiven die Möglichkeit, Beachvolleyball und Tischtennis zu spielen. Wer sein Picknick zu Hause gelassen hat, kann sich am Kiosk stärken und anschließend auf der Liegewiese ausruhen. Carl-Miller-Bad Adresse: Carl-Miller-Straße, 39112 Magdeburg

Anfahrt: Tram: Linien 3 und 9, Haltestelle Halberstädter Straße/Leipziger Straße

Website: magdeburg.de/carl-miller-bad

Eine erfrischende Auszeit für die Familie bieten die Freibäder der Stadt Magdeburg. (Symbolbild) © 123RF/yarruta

Tipp: In Magdeburger Freibädern gibt es auch die Möglichkeit, dass Kinder in den Freibädern ihr Schwimmabzeichen absolvieren. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

3) Erich-Rademacher-Freibad sorgt für Badespaß im Nordwesten von Magdeburg

Das Erich-Rademacher-Freibad befindet sich am Rande eines Wohngebietes in Olvenstedt. Es gibt drei Becken: je eines für Schwimmer, Nichtschwimmer und für die Kleinsten. Darüber hinaus stehen eine Rutsche ins kühle Nass und ein Wasserpilz bereit. Neben den drei Wasserbecken für Groß und Klein können sich Badegäste auch auf eine Anlage für Sandsportarten, einen Spielbereich für Kleinkinder und Tischtennisplatten freuen. In diesem Freibad in Magdeburgs Nordwesten gibt es eine Liegewiese, mit der Möglichkeit, Liegestuhl und Sonnenschirm auszuleihen, um es sich gemütlich zu machen. Der Kiosk verkauft Snacks für den kleinen Hunger und erfrischende Getränke. Erich-Rademacher-Freibad Adresse: Johannes-Göderitz-Straße 113, 39130 Magdeburg

Anfahrt: Bus: Linie 71, Haltestelle Albert-Einstein-Gymnasium und Linie 72, Haltestelle Johannes-Göderitz-Straße

Website: magdeburg.de/erich-rademacher-bad

In den Freibädern Magdeburgs gibt es Bademeister und Rettungsschwimmer, die jederzeit hilfsbereit sind. (Symbolbild) © 123RF/microgen

4) Spaßbad Nemo bietet Rutschabenteuer und Wasser-Vergnügen für Familien

Das Nemo ist nicht in kommunaler Hand und dementsprechend etwas preisintensiver als die Freibäder der Stadt Magdeburg. Neben der überdachten Badelandschaft gibt es draußen ein Sommerbad mit Wasserspielgarten, eine Liegewiese sowie Sonnenterrasse. Das Spaßbad mit Bade-, Sauna- und Fitnesswelt hat zwei Riesenrutschen, verschiedene Wasserbecken und einen Außenbereich. Das Nemo überzeugt zudem mit Abenteuerbecken, einem Wildwasserkanal, verschiedenen Sprudelliegen, einem Whirlpool und mehreren Wassergeysiren. Die verschiedenen Rutschen sorgen für jede Menge Spaß. Neben der Badelandschaft gibt es einen Gastronomiebereich, der die Gäste mit warmen Speisen versorgt. Spaßbad Nemo Öffnungszeiten: Die Badewelt ist ganzjährig montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr, in den Ferien ab 10 Uhr, geöffnet. Samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 19 Uhr.

Preise: Erwachsene zahlen für ein Tagesticket 20 Euro, Kinder bis 14 Jahre 16 Euro. Für Kinder bis einer Körpergröße von 99 Zentimetern ist der Eintritt frei. Wer online ein Ticket bucht, kann bis zu 25 Prozent sparen.

Adresse: Herrenkrugstraße 150, 39114 Magdeburg

Anfahrt: Tram: Linien 4 und 6, Haltestelle Turmschanzenstraße oder Linie 6 auch Jerichower Platz; Bus: Linie 51, Haltestelle Jerichower Platz

Website: nemo-magdeburg.de

Mit Schwimmflügeln und Sonnenbrille ausgerüstet, geht es ins Freibad von Magdeburg. (Symbolbild) © 123RF/photopiano

Tipp: Wer nach der Arbeit kurz ins Wasser hüpfen möchte, kann den Feierabendtarif für die Freibäder sowie die vorgestellten Seen nutzen (außer beim Nemo). Zudem gibt es verschiedene ermäßigte Tarife, die das Baden für Kinder, Studierende, Rentner sowie weitere Personengruppen preiswerter machen.

5) Naherholungszentrum Barleber See - ein beliebter Badesee am Rand von Magdeburg

Der Barleber Strand ist bis über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und ein beliebtes Ausflugsziel an Sommertagen. Hier gibt es viel zu erleben und das stückweise tiefer werdende Wasser und der weiche Sand eignen sich für Familien mit Kindern. Am Strand gibt es Beachvolleyball-Plätze, Spielgeräte für Kinder und einen Bootsverleih für einen gemütlichen Ausflug auf dem Wasser. Sobald der Magen knurrt, kann man auf der Terrasse der Gaststätte Platz nehmen und verschiedene warme Gerichte, Eis und Kaffee genießen. Naherholungszentrum Barleber See Adresse: Buschweg, 39126 Magdeburg

Anfahrt: Tram: Linie 10, Haltestelle Barleber See

Website: magdeburg.de/naherholungszentrum-barleber-see

Bei bestem Wetter zu beachen, das bringt gute Laune und Fitness. Die Stadtbäder haben Sandplätze für sportlich Aktive. (Symbolbild) © 123RF/ufabizphoto

6) Naherholungszentrum Neustädter See

Am nördlichen Zipfel von Magdeburg befindet sich der Neustädter See. Der Badebereich hat einen Kinderstrand mit Spielgeräten sowie einen FKK-Bereich. Am Neustädter See gibt es Beachvolleyball-Plätze und weiter entfernt vom Badestrand kann man bei "cable island" Wasserski fahren. Die Wasserskianlage befindet sich in der Barleber Straße 1 in Magdeburg. Am Badestrand des Neustädter Sees stehen Umkleidekabinen zur Verfügung. Am kleinen Kiosk werden zudem Snacks und Erfrischungen geboten. Naherholungszentrum Neustädter See Adresse: Bei Hohmanns 47, 39126 Magdeburg

Anfahrt: Tram: Linien 8 und 9, Haltestellen Neustädter Platz und Neustädter See

Website: magdeburg.de/naherholungszentrum-neustaedter-see

Sonne, Strand, Wasser - Urlaubsfeeling in der Heimat: Die Stadtbäder machen es möglich. (Symbolbild) © 123rf/shablovskyistock

Auf ins Freibad - Magdeburg erfrischt Dich gleich sechsmal