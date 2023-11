Film-Highlights und Spezial-Kinos in Magdeburg: So muss Kino sein!

Die besten Kinos in Magdeburg zeigen Blockbuster, aber auch Top-Filme aus der ganzen Welt. Diese Lichtspielhäuser sind einen Besuch wert!

Magdeburg - Kinos in Magdeburg sind beliebt. Aktuelle Filme, Dokumentationen und Highlights werden in den verschiedenen Filmpalästen der Stadt präsentiert. Tauche ein in die Kinowelt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Magdeburg hat eine lebendige Kinokultur. Mit einer Auswahl an verschiedenen Kinos, die für jeden Geschmack und jedes Interesse etwas zu bieten haben, ist Magdeburg ein Paradies für Cineasten. Von modernen Multiplex-Kinos über charmante Nostalgie-Kinos bis hin zu Open-Air-Kinos im Sommer ist alles dabei. In der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts warten allerhand fantastische Filmvorführungen auf Jung und Alt. Wer mehr über die beliebten und bekannten Kinos in Magdeburg wissen will, der ist hier genau richtig. TAG24 verrät Dir, wo Du Dich entspannt zurücklehnen und Dein nächstes Kino-Highlight erleben kannst.

Kinos in Magdeburg

In Magdeburg gibt es zwei Multiplexkinos, in denen die aktuellen Filmhighlights laufen. Daneben gibt es kleinere Kinos mit ganz besonderem Flair und im Sommer öffnen die Sommerkinos, darunter das TAG24-Sommerkino, das sich seit dem Jahr 2022 großer Beliebtheit erfreut. Die folgenden tollen Kinos gibt es in Magdeburg.

CinemaxX Magdeburg: Preiswerte Tickets für Familien

Das Multiplexkino "CinemaxX Magdeburg" gibt es seit 1996 in der Stadt und es befindet sich direkt gegenüber dem Hauptbahnhof. Das Kino verfügt über neun Säle und 2.694 Sitzplätze. Täglich bietet es eine Vielzahl an Filmen verschiedener Genres an. Adresse: Kantstraße 6, 39104 Magdeburg Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 13.30 bis 20.30 Uhr

dienstags von 13:30 bis 20:30 Uhr

freitags von 13:30 bis 23 Uhr

samstags und sonntags jeweils von 11.30 bis 23 Uhr Barrierefreiheit: Im CinemaxX Magdeburg kann man Filme barrierefrei "sehen". Es gibt die Möglichkeit der Audiodeskription und auch Untertitel für Gäste mit Seh- und Hörbehinderung. Ebenfalls stehen Rollstuhlplätze zur Verfügung. Dazu kann man sich bei der Service-Nummer 040 80806969 informieren (täglich von 10 bis 16 Uhr, zuzüglich 0,70 Euro Aufschlag pro Karte). Preise: ab 5,99 Euro für Erwachsene und Kinder (Super-Sparpreis) bis 9,99 Euro (VIP)

Bei 3D-Vorstellungen müssen drei Euro auf die normalen Preise addiert werden. Kinowebsite: cinemaxx.de/kinoprogramm/magdeburg Am Wochenende können Kinder Filme zum Preis von 2,99 Euro sehen. Die "Mini-Mornings" finden Samstag- und Sonntagmorgen statt.

Cinestar am Pfahlberg: Bequeme Sitze und Beinfreiheit

Das Kino "CineStar" befindet sich Am Pfahlberg, in der Nähe des Magdeburger Rings und der A2. Es hat insgesamt neun Säle und 2.216 Sitzplätze. Adresse: Am Pfahlberg 5, 39128 Magdeburg Öffnungszeiten: täglich von 13.30 bis 23 Uhr Barrierefreiheit: Das Kino hat insgesamt 22 Plätze für Rollstühle. Preise: ab sechs Euro für Kinder unter sechs Jahren, für Erwachsene bis elf Euro (je nach Tag)



Mit der Cinestar Card kann man den Film der Woche für sechs Euro sehen, muss sich dafür registrieren. Kinowebsite: cinestar.de/kino-magdeburg

Tickets in der Happy-Family-Zeit kosten 6,50 Euro. Das gilt an Sonn- und Feiertagen bis 18 Uhr, für Kinder unter zwölf Jahren und für die Begleitung sowie für Filme mit FSK null bis zwölf Jahre.

Kulturzentrum Moritzhof: Besondere Filmhighlights in Magdeburg

Das Kulturzentrum Moritzhof ist für Cineasten einen Besuch wert. Es handelt sich um eine besondere Event-Location mit einer Vielzahl an Veranstaltungen aus den Bereichen Film, Konzert, Lesung, Ausstellung und Theater. Es gibt drei Kinosäle: der "Stall" mit 50 Sitzplätzen, die "Scheune" mit 180 Sitzplätzen und das "Theater unterm Dach" mit 31 Sitzplätzen. Adresse: Moritzplatz 1, 39124 Magdeburg Öffnungszeiten: sonntags bis freitags von 14 bis 22 Uhr

samstags von 14.30 bis 22 Uhr, Barrierefreiheit: Die Kinosäle Stall und Scheune sind barrierefrei zugänglich. Preise: Normalpreis: acht Euro, ermäßigt: sechs Euro

Dienstag ist Kinotag: Da kostet die Karte fünf Euro.

Kinderkino: sechs Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder bis zwölf Jahren

Kleinkinder bis drei Jahre zahlen keinen Eintritt zum Kinderkino. Kinowebsite: moritzhof-magdeburg.de/kino-programm

Wer seinen Horizont erweitern möchte und sich z. B. für europäische Filme interessiert, findet hier eine tolle Auswahl. Es werden aber auch Filme aus Asien und anderen Ländern fernab des Mainstreams vorgeführt.

Studiokino: Spannende Dokus und ausgewählte Filme

Das Studiokino befindet sich am Moritzplatz in Magdeburg und präsentiert ausgewählte Filme und spannende Dokumentationen. Getragen wird das Studiokino durch den Verein Filmkunst e. V. Adresse: Moritzplatz 1A, 39124 Magdeburg Öffnungszeiten: täglich von 15 bis 22 Uhr Barrierefreiheit: keine Informationen Preise: Normalpreis: acht Euro, ermäßigt: sechs Euro

Bei Überlänge ab 120 Minuten zahlt man einen Aufschlag in Höhe von einem Euro. Kinowebsite: studiokino.com

Im Studiokino hat man freie Platzwahl. Bei einer Mitgliedschaft im Verein erhält man Ermäßigungen zu jährlichen Film-Events und wird zu Filmpremieren eingeladen.

OLI-Kino - nostalgisches Kiez-Kino in Magdeburg

Das "OLi" ist ein nostalgisches Kino in Magdeburg. Es befindet sich in einem Bauhaus-Stil-Gebäude aus dem Jahr 1936. Das OLi-Kino präsentiert tolle Filmhighlights, Gehörlosenfilme sowie besondere Filmabende. Adresse: Olvenstedter Str. 25A, 39108 Magdeburg Öffnungszeiten: Der Kartenvorverkauf direkt vor Ort findet jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr sowie zu Veranstaltungszeiten statt. Barrierefreiheit: Es wird ein Gehörlosenkino angeboten, welches durch das Kulturbüro der Landeshauptstadt Magdeburg gefördert wird. Preise: Donnerstagskino: Normalpreis: zehn Euro, ermäßigt: acht Euro

andere Veranstaltung wie Live-Musik und Tanz kosten rund 22 Euro mit Tisch Kinowebsite: oli-kino.de Die Betreiber des historischen Kiez-Kinos legen Wert auf Filmbildung und organisieren zudem wunderbare musikalische Abende. Ebenso kann man die OLi-Lichtspiele für private Veranstaltungen mieten. Die "Trinkbar" versorgt Gäste mit Getränken.

Open-Air-Kinos in Magdeburg

Neben überdachten Kinos gibt es in den Sommermonaten Freiluftkino für große und kleine Filmfans. Dazu gehört seit 2022 das Sommerkino von TAG24. Verschiedene Film-Genres werden in einer entspannten Location kostenfrei präsentiert - wie z. B. 2023 in der Strandbar Montego Beachclub. Aber auch die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) zeigen seit vielen Jahren Filmhighlights für Jung und Alt bei SWM City-Sommerkino. Wann die nächsten Veranstaltungen hierzu stattfinden, wird zu gegebener Zeit auf der offiziellen Webseite der SWM (sw-magdeburg.de) bekannt gegeben.