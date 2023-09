Magdeburg – Vielleicht ist es ein neues Vintage-Kleid, eine alte Gitarre, ein potenzielles Lieblingsbuch, Second-Hand-Kinderkleidung oder eine noch gut funktionierende Waschmaschine. Auf einem Trödel- bzw. Flohmarkt in Magdeburg gibt es immer etwas zu entdecken.

Die schönsten Flohmärkte in Magdeburg stellt TAG24 vor.

Sachsen-Anhalts Hauptstadt hat für alle Trödler, Sammler und Schnäppchenjäger viel zu bieten, denn von riesigen Flohmarkthallen bis hin zum charmanten Trödelmarkt im Hinterhof und Gratis-Flohmarkt ist in der Ottostadt alles zu finden.

Will man ganz besondere Kleidung, Dekoration und Ähnliches oder Nützliches zum kleinen Preis, dann empfiehlt es sich, die Trödel- und Flohmärkte in Magdeburg zu besuchen.

Was auch immer man sucht oder braucht, in Magdeburg gibt es den thematisch passenden Flohmarkt. Wer möchte, kann sogar bis spät in die Nacht hinein trödeln. Alle Infos dazu findet Ihr im Folgenden.

Die Angaben zu den Eintrittspreisen und Öffnungszeiten stammen von September 2023 und sind ohne Gewähr.