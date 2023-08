Das sind die top 5 Biergärten in Chemnitz

Chemnitz - Gekühltes Bier schmeckt manchmal erst so richtig gut, wenn es frisch gezapft im sonnigen Biergarten getrunken wird. Für genau dieses Erlebnis bieten sich fünf tolle Biergärten in Chemnitz an.

Lust auf einen Biergarten? Chemnitz kann da mit ein paar Top-Adressen dienen. (Symbolbild) © 123RF/carlosbarquero

Sei es für ein entspanntes Mittagessen, eine Pause bei der Radtour oder ein erfrischendes Feierabendbier. An sonnigen Tagen zieht es so manchen in den Biergarten. Chemnitz bietet auf der Suche nach dem idealen Ort für eine entspannte Auszeit vom Alltag natürlich eine große Vielfalt an ausgezeichneten Biergärten.

Jeder einzelne von ihnen hat seine Vorzüge. Dazu gehören z. B. ein fantastischer Ausblick, Ausschank von traditionellen Bierspezialitäten, gutbürgerliche Küche oder eine herzliche Atmosphäre.

Wer zur Orientierung noch ein paar persönliche Empfehlungen sucht, ist hier genau richtig.

Eine kleine Auswahl der besten Biergärten in Chemnitz präsentiert Dir TAG24.

