Wochenmärkte in Chemnitz: Frische Lebensmittel aus der Region!

Frische, regionale Lebensmittel findest Du in Chemnitz gleich auf fünf verschiedenen Wochenmärkten. TAG24 verrät Dir, wo Du diese finden kannst.

Von Sarah Popp

Chemnitz - Auf dem Wochenmarkt in Chemnitz wird Genuss großgeschrieben! Entdecke mit TAG24 jetzt die besten Märkte der Stadt!

Ein Besuch auf dem Wochenmarkt in Chemnitz lohnt sich zu jeder Jahreszeit. (Symbolbild) © unsplash/Jorge Franganillo Ob Bio-Eier zum Frühstück oder saftige Erdbeeren vom Feld: Auf dem Wochenmarkt in Chemnitz lässt es sich hervorragend einkaufen. Frisches Obst und Gemüse schmeckt regional angebaut nicht nur viel besser, sondern ist zudem auch noch gesünder!

Gleich an fünf verschiedenen Standorten findet der Wochenmarkt in Chemnitz statt. Hierbei werden Wurst- und Fleischwaren, Eier, Milchprodukte und viele weitere Lebensmittel von Händlern aus der Region angeboten. Neben dem umfangreichen Angebot an Lebensmitteln kannst Du hier natürlich auch Blumen, Pflanzen und Saatgut von lokalen Gärtnereien erhalten. Beim Einkaufen hungrig geworden? Kein Problem! Auf dem Markt in Chemnitz findest Du Imbisswagen für einen köstlichen Zwischenstopp. Wochenmarkt in Chemnitz: TAG24 verrät Dir jetzt alle Standorte und Öffnungszeiten! Du möchtest noch weitere spannende Shopping-, Genuss- und Ausflugstipps rund um die Stadt Chemnitz erfahren? Dann schau ganz einfach im Chemnitz entdecken: Ratgeber vorbei!

Wochenmarkt - Übersicht für Chemnitz

Im Nachfolgenden findest Du eine Auflistung mit den fünf bekannten Wochenmärkten in Chemnitz. Beachte bitte, dass diese Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und gelegentlich noch einige saisonale Märkte in Chemnitz stattfinden. Die Angaben zu den Öffnungszeiten stammen von Juni 2023 und sind ohne Gewähr. Änderungen z. B. aufgrund von bestimmten Veranstaltungen in Chemnitz sind möglich.

1. Wochenmarkt Chemnitz Am Markt/Neumarkt

Obst, Gemüse und Blumen: Auf dem Wochenmarkt in Chemnitz gibt es eine vielfältige Auswahl zu entdecken! (Symbolbild) © Unsplash/Annie Spratt Auf dem schönen Chemnitzer Markt kannst Du montags bis samstags regional einkaufen gehen. Je nach Saison erwarten Dich hier unterschiedliche Händler, Bauern und Gärtnereien mit ihren frischen regionalen Produkten. Genieße einen gemütlichen Bummel über den Markt und entdecke die Vielfalt an Köstlichkeiten. Natürlich gibt es hier auch wechselnde Imbissangebote für eine gemütliche Pause während des Einkaufs. Ob Salate, Beeren, Milch oder Bio-Backwaren: Auf diesem Wochenmarkt in Chemnitz findest Du alles, was das Herz begehrt! Adresse: Neumarkt 1

09111 Chemnitz Markttage: montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr

samstags von 8 bis 13 Uhr

2. Wochenmarkt am Roten Turm in Chemnitz

Frische Blumen zu jeder Jahreszeit: auf dem Wochenmarkt in Chemnitz am Roten Turm. (Symbolbild) © unsplash/Daniel Spilka Lust auf frisches Obst und Gemüse? Dann findest Du auf dem Wochenmarkt in Chemnitz am Roten Turm garantiert eine große Auswahl an Produkten von Bauern aus der Region. Neben Lebensmitteln wie Wurst- und Fleischwaren oder Milchprodukten, kannst Du man auch saisonale Blumen und Pflanzen kaufen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem bunten Strauß Tulpen im Frühling oder einem Weihnachtskranz im Dezember? Auf dem Wochenmarkt in Chemnitz am Roten Turm findet man zudem rund ums Jahr regionale Genüsse und Floristik! Adresse: Am Roten Turm 1/Am Wall

09111 Chemnitz Markttage: dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr

samstags von 8 bis 13 Uhr

3. Wochenmarkt in der Georgstraße

Neben Obst, Gemüse und Milchprodukten gibt es auf diesem Wochenmarkt in Chemnitz auch köstlichen Imbissgenuss! (Symbolbild) © unsplash/Peter Wendt An jedem Tag der Woche findet dieser kunterbunte Markt in Chemnitz statt: der Wochenmarkt in der Georgstraße! Entdecke köstliche Fleisch- und Wurstprodukte aus dem Umkreis von Chemnitz und genieße Milcherzeugnisse, die nachhaltig und fair hergestellt wurden. Dieser Wochenmarkt in Chemnitz bietet zudem Obst und Gemüse von regionalen Bauern und Händlern. Für gute Laune sorgt auch das Angebot an Blumen und Saatgut passend zur jeweiligen Jahreszeit. Du hast beim Shoppen in Chemnitz Hunger bekommen? Kein Problem! Auf dem Wochenmarkt in der Georgstraße findest Du natürlich auch Bratwurst, Fischbrötchen & Co. Adresse: Georgstraße

09111 Chemnitz Markttage: montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr

samstags von 8 bis 12 Uhr

4. Wochenmarkt in der Ernst-Enge-Straße

Keine Lust auf langes Pilzesuchen? Auf dem diesem Wochenmarkt in Chemnitz findest Du stets saisonale Leckereien. (Symbolbild) © unsplash/The Grand Cheese Master Im Herbst ist Pilzsaison! Auf dem Wochenmarkt Chemnitz in der Ernst-Enge-Straße findest Du das ganze Jahr über regionale Lebensmittel. Wie wäre es zum Beispiel mit einer köstlichen Pilzpfanne mit frischen Bio-Kartoffeln? Auf dem Markt in Chemnitz gibt es sämtliche Zutaten für ein gelungenes Festmahl! Neben Gemüse, Obst und Milchwaren kann man hier natürlich auch Fleisch, Wurst und Backerzeugnisse einkaufen. Für den kleinen Hunger zwischendurch eignet sich ein Abstecher zu einem der wechselnden Essensstände. Riechst Du auch schon den herrlichen Duft der Bratwurst vom Grill? Adresse: Ernst-Enge-Straße 132

09127 Chemnitz Markttage: montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr

samstags von 8 bis 12 Uhr

5. Wochenmarkt in der Dr.-Salvador-Allende-Straße

Mit Vitaminen durch die kalte Jahreszeit: Auf dem Wochenmarkt in Chemnitz gibt es eine Vielzahl an heimischen und Südfrüchten zu kaufen! (Symbolbild) © unsplash/The Grand Cheese Master Du bist auf der Suche nach ausgezeichneten Lebensmitteln in Chemnitz? Dann solltest Du dem Wochenmarkt Chemnitz in der Dr.-Salvador-Allende-Straße unbedingt einen Besuch abstatten! Bio-Gemüse aus der Region ist in heimischen Supermärkten gar nicht so leicht zu finden. Auf diesem Wochenmarkt in Chemnitz wirst Du jedoch viele Stände mit leckerem Obst und Gemüse finden können. Neben der großen Auswahl an Lebensmitteln wie Milch, Eier, Fleisch und Backwaren gibt es auf dem Wochenmarkt in der Dr.-Salvador-Allende-Straße natürlich auch Blumen, Pflanzen und florale Gestecke zu kaufen. Regionales Shoppen in Chemnitz: Auf diesem Wochenmarkt in Chemnitz wird Nachhaltigkeit und Qualität großgeschrieben. Adresse: Dr.-Salvador-Allende-Straße

09119 Chemnitz Markttage: montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr

samstags von 8 bis 12 Uhr