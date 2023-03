Brunch in Chemnitz: die Top 5 Adressen zum Brunchen

Wo kannst Du in Chemnitz brunchen? Die Übersicht mit allen Infos zum Brunch – jetzt auf TAG24! Preise✓ Adressen✓ Zeiten✓

Von Clara Danneberg

Chemnitz – An Sonn- und Feiertagen bietet es sich an, zusammen mit den Lieblingsmenschen beim Brunch in den Tag zu starten. Wo Du in Chemnitz lecker brunchen kannst, verrät Dir TAG24.

Hast Du Lust auf Brunch in Chemnitz? TAG24 stellt Dir die besten Restaurants vor. (Symbolbild) © unsplash/Kate Darmody Gemeinsam mit dem Lieblingsmenschen, Freunden oder der Familie richtig ausgiebig frühstücken und dann nahtlos zum Mittagessen übergehen, dafür ist Brunch gedacht. In den meisten Fällen stehen auch noch leckere Desserts und frisch gebackene Kuchen auf dem Büfett, sodass alle Mägen bis zur Grenze gefüllt und keinerlei Wünsche mehr offen geblieben sind. In Chemnitz gibt es einige Restaurants, wo Du meistens am Sonntag lecker brunchen kannst. Vom Büfett wie in einem Sterne-Hotel bis hin zum BBQ Brunch ist alles geboten. Wo in Chemnitz welche Art von Brunch zu finden ist, erfährst Du in den Top Fünf der besten Restaurants für Brunch von TAG24. Noch mehr Empfehlungen, Anregungen und Tipps für Deine Stadt findest Du im Ratgeber zum Leben in Chemnitz.



Die besten Restaurants für Brunch in Chemnitz

Wer in Chemnitz brunchen möchte, kann aus einer Vielzahl an Restaurants und Cafés wählen, die leckeren Brunch anbieten. Die Vorschläge von TAG24 helfen Dir vielleicht, die passende Adresse für Deinen Brunch zu finden. Restaurants in Chemnitz: Wenzel Chemnitz

ALEX am Neumarkt

ESPITAS

Tillmann's Chemnitz

Brazil Restaurant Die Angaben zu Preisen, Angeboten und Öffnungszeiten stammen von März 2023 und sind ohne Gewähr.

Tipp: Eine Reservierung ist in jedem Fall empfehlenswert und von einem Teil der Restaurants auch gefordert.

1. Wenzel Chemnitz

Das Wenzel Restaurant bringt die böhmische Küche nach Chemnitz. Der Fokus liegt bei den Gerichten auf Qualität, hochwertigen Rohstoffen, nationaler Herkunft, tierschutzgerechter Haltung und schonender Zubereitung. Seit 2019 ist das Unternehmen außerdem klimaneutral. Bei Wenzel, den Prager Bierstuben, können Gäste mit gutem Gewissen brunchen. Zusätzlich zu Klassikern wie frische Brötchen, Croissants, Rührei, Marmelade, Käse, Wurst, Obst, Salate und Desserts gibt es zum Brunch verschiedenste Gerichte, inspiriert von der böhmischen Küche. Zur Auswahl stehen warme Speisen von der Fleischkarte, gebackener Käse und hauseigene Spezialitäten, z. B. "Prager French Toast", ein süß gebratener böhmischer Knödel nach Art "French Toast". Der Filterkaffee ist beim Brunch im Wenzel inklusive. Brunch im Wenzel Chemnitz Wochentage: jeden Sonntag

Uhrzeit: 9 bis 14 Uhr

Adresse: Jakobikirchplatz 4, 09111 Chemnitz



Telefonnummer: 0371 3559 7588

Preise: 19,71 Euro pro Person, Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren zahlen die Hälfte, Kinder bis drei Jahre essen gratis

Website: wenzel-restaurant.de/standorte/wenzel-chemnitz

Beim Brunch im Wenzel Chemnitz gibt es neben Klassikern auch Gerichte nach "böhmischer Art". © Wenzel Restaurant

2. ALEX Chemnitz: Ein guter Start in den Tag

Für einen guten Start in den Tag ist das ALEX in Chemnitz ideal, denn das tägliche Frühstücksbüfett hat mit über 150 Artikeln für jeden Geschmack etwas zu bieten. Zur Auswahl stehen Brötchen, Croissants, Brot, Hefegebäck, Wurst, Käse, Obst, Müsli, Konfitüre, frische Eiergerichte und weiteren Köstlichkeiten. Ein echtes Highlight ist die "Vitamin-Tankstelle", welche aus Obstsalaten, Feinkostsalate, frischen Gemüse und original italienischen Caprese besteht. An Sonn- und Feiertagen verwöhnt das ALEX in Chemnitz seine Gäste mit einem umfangreichen Brunch. Zusätzlich zum Frühstücksbüfett gibt es warme Speisen wie Aufläufe, Pasta und Suppen. Der Brunch ist auch für die vegetarische, vegane oder laktosefreie Ernährungsweise geeignet. Kaffee und andere Getränke müssen separat bestellt werden, denn im Preis ist nur ein Glas Orangennektar enthalten. Brunch im ALEX Chemnitz Wochentage: Sonn- und Feiertage

Uhrzeit: 9 bis 14.30 Uhr

Adresse: Neumarkt 2, 09111 Chemnitz

Telefonnummer: 0371 66 62 790

Preise: 16,50 Euro pro Person, 5,90 Euro für Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, kostenlos für Kinder bis 6 Jahren



Website: dein-alex.de/chemnitz

Beim Brunch im ALEX in Chemnitz kommt jeder auf seinen Geschmack. © alex

3. ESPITAS Chemnitz: BBQ Brunch im mexikanischen Stil

Inspiriert von der mexikanischen Küche bietet das ESPITAS in Chemnitz jeden Sonntag einen ganz besonderen Brunch an. Der BBQ Brunch ist genau das Richtige, wann man gern schlemmt und mit viel Energie in den Tag starten möchte. Beim Büfett kann man sich durch zahlreichen internationalen und mexikanischen Speisen probieren. Das Angebot reicht von Frühstücksklassikern bis hin zu Salaten, Dips, Cremes, Nachos, Wraps, Rippchen, Enchiladas, Suppen und Desserts. Wer möchte, kann sich Ei-Speisen frisch zubereiten lassen. BBQ Brunch im ESPITAS Chemnitz Wochentage: jeden Sonntag und an Feiertagen

Uhrzeit: 10 bis 15 Uhr

Adresse: Leipziger Str. 106, 09114 Chemnitz

Telefonnummer: 0371 44 46 922

Preise: 19,90 pro Person, Kinder bis 11 Jahre zahlen nur 9,95 Euro, für Kinder unter 5 Jahren ist der Brunch kostenlos

Website: espitas.de/restaurants/espitas-chemnitz

Das ESPITAS Chemnitz lädt zum BBQ Brunch und verköstigt die Gäste mit mexikanischen Speisen. © unsplash/Shan Li Fang

4. Tillmann's Chemnitz: Brunch in der Nähe Stadthalle

Das Tillmann's Chemnitz befindet sich direkt am Park und der Stadthalle. Das modern und hell gestaltete Restaurant lädt an Sonn- und Feiertagen zum Brunch ein. Zusätzlich zum üblichen Frühstücksbüfett mit Käse- und Wurstplatten, verschiedenen Fruchtaufstrichen, Backwaren, Eierspeisen, Müsli, Joghurt, Süßwaren und Obst kann man sich mit warmen Speisen und Desserts den Magen füllen. Beim Angebot ist Filterkaffee, so viel man trinken möchte, inklusive. Brunch im Tillmann's Chemnitz Wochentage: Sonn- und Feiertage

Uhrzeit: 10 bis 14 Uhr

Adresse: Im Terminal 3, Brückenstraße 17, 09111 Chemnitz

Telefonnummer: 0371 355 87 63

Preise: 22,90 Euro pro Person

Website: tillmanns-chemnitz.de

Brunch mit großer Auswahl gibt es im Tillmann's Chemnitz. (Symbolbild) © 123Rf/foodandmore

5. Brazil: Karibischer Genuss

Mitten in Chemnitz kann man in karibischem Flair beim Brunch internationale Frühstücksleckereien und kulinarische Spezialitäten Lateinamerikas genießen. Das kunstvoll gestaltete Brazil bietet auf drei Etagen und bei schönem Wetter auch auf der Terrasse viel Platz für alle Genussmenschen. Neben einem klassischen Frühstücksangebot gibt es im Brazil auch exotische Köstlichkeiten, eine internationale Wurst- und Käseauswahl, verschiedenste Mittagsgerichte und raffinierte Desserts zum Brunch. Wer gerne Prosecco trink, kommt beim Brunch im Brazil voll auf seine Kosten. Brunch im Brazil Wochentage: an ausgewählten Sonn- und Feiertagen

Uhrzeit: 10 bis 14 Uhr

Adresse: Innere Klosterstraße 10, 09111 Chemnitz

Telefonnummer: 0371 666 0050

Preise: pro Person kann der Brunch zwischen 20 und 35 Euro kosten (Preise variieren je nach Event)

Website: restaurant-brazil.de

Das Brazil in Chemnitz bietet Brunch mit lateinamerikanischen Speisen und Prosecco an. (Symbolbild) © 123RF/vyshniakova