Diese Museen in Chemnitz sind besonders spannend

Chemnitz - Hat man sich dazu entschieden, wieder einmal ein Museum in Chemnitz zu besuchen, stellt sich die Frage, welche Ausstellung besonders interessant ist.

TAG24 hat ein paar der besten Museen in Chemnitz ausgewählt, deren Ausstellungen besonders sehenswert sind.

In Chemnitz ist für jeden Geschmack die passende Ausstellung zu finden. Bei den zahlreichen Museen zu Geschichte, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technik kann es herausfordernd sein, sich für eine Ausstellung zu entscheiden.

So facettenreich wie Stadt Chemnitz selbst ist auch ihre Museumslandschaft.

In Chemnitz gibt es viele schöne Museen, die ihre Besucher mit abwechslungsreichen Ausstellungen begeistern. Ein paar der Highlights werden Dir im Folgenden vorgestellt.

Die 3000 Quadratmeter große archäologische Dauerausstellung "Archäologie in Sachsen" führt die Besucher durch die Entwicklungsgeschichte Sachsens, beginnend vor rund 300.000 Jahren bei den ersten Jägern und Sammlern bis hin zur Zeit der frühen Industrialisierung. An die 6200 Exponate, darunter Highlights wie die schwebende Sachsenskulptur, gibt es zu bestaunen.

Ein Highlight des Industriemuseums Chemnitz ist das Maschinenhaus mit der Dampfmaschine, in dem regelmäßig Vorführungen der Maschine stattfinden. Auch einen Besuch wert sind die verschiedenen Sonderausstellungen und Veranstaltungen des Museums.

Der Besuch der Ausstellung gleicht einer Reise durch drei Jahrhunderte der sächsischen Industriegeschichte. In einer ehemaligen Gießerei- und Maschinenhalle werden die wirtschaftliche Entwicklung von den Anfängen der Industrialisierung bis zur Gegenwart und deren soziale Folgen präsentiert. Thematische Schwerpunkte sind der Bergbau, die Textilindustrie sowie der Maschinen- und Automobilbau.

Kunstsammlungen am Theaterplatz Chemnitz

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Expressionismus der Brücke-Künstler. Die Kunstsammlungen am Theaterplatz Chemnitz präsentieren eine große Sammlung der Werke von Karl Schmidt-Rottluff, Ludwig Kirchner und Erich Heckel.

Ein Muss für alle Kunstliebhaber in Chemnitz sind die Kunstsammlungen am Theaterplatz, die zu den großen bürgerlichen Sammlungen Deutschlands zählen.

Tipp: Das Gebäude am Theaterplatz Chemnitz beherbergt auch das Carlfriedrich-Claus-Archiv, das man nach Voranmeldung dienstags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr besuchen kann.

Das Museum Gunzenhauser befindet sich in einem ehemaligen Sparkassengebäude am Falkeplatz in Chemnitz, das im Stile der Neuen Sachlichkeit erbaut wurde.

Gezeigt werden die Sammlung des Münchner Galeristen Dr. Alfred Gunzenhauser, die aus mehr als 3000 Werken von 270 Künstlern besteht. Die Zusammenstellungen aus der Kunst der Jahrhundertwende um 1900, dem Expressionismus, der Neuen Sachlichkeit und der Abstraktion im 20. Jahrhundert machen die Sammlungspräsentationen so reizvoll.

Das Museum beherbergt mit 380 Werken die weltweit größte Sammlung des Malers Otto Dix und ebenfalls eine der größten Sammlungen des Expressionisten Alexej von Jawlensky. Zahlreiche Werke von Willi Baumeister, Gabriele Münter, Conrad Felixmüller, Serge Poliakoff, Uwe Lausen und Johannes Grützke gehören auch zum Bestand des Museums.

Museum Gunzenhauser