Wo finden die Flohmärkte in Chemnitz statt?

Chemnitz - Sammlerstücke, Antiquitäten, Second-Hand-Klamotten und andere Waren werden auf einem Flohmarkt meist zu günstigen Preisen angeboten. Auch a uf den Trödel- und Flohmärkten in Chemnitz gibt es immer etwas zu entdecken.

Welche Trödel- und Flohmärkte in Chemnitz stattfinden, verrät Dir TAG24.

Egal, ob man etwas Bestimmtes sucht oder einfach nur schlendern und gucken möchte, der Besuch auf einem Trödelmarkt in Chemnitz ist immer ein echtes Erlebnis.

Wenn in Chemnitz wieder ein Flohmarkt stattfindet, dann verfallen viele Menschen aus der Stadt und der Region ins Trödelfieber.

Verschaffe Dir im Folgenden einen Überblick zu den Trödel- und Flohmärkten in Chemnitz.

Um die 35.000 Besucher zieht es zum Trödeln nach Chemnitz-Röhrsdorf. Verschiedene Händler und auch Kinder bieten ihre Sammlerartikel, Antiquitäten, Kunsthandwerk sowie gebrauchte Haushaltsgegenstände und Spielsachen an.

Wer zu viel Kram und Trödel zu Hause im Keller oder auf dem Dachboden stehen hat, wird diesen an jedem ersten Sonntag im Monat auf dem Antik- und Trödelmarkt in der Sachsen-Allee Chemnitz los.

Shopping in Chemnitz: Hier macht Einkaufen großen Spaß

Wochenmärkte in Chemnitz: Frische Lebensmittel aus der Region!

Begib Dich auf Schnäppchenjagd und besuche den Nachtflohmarkt in der Messe Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/gonewiththewind

Nicht nur ein Flohmarkt, sondern ein großes Event mit Kultstatus ist der Nachtflohmarkt in der Messe Chemnitz, welcher dort seit mehr als 20 Jahren einmal pro Halbjahr stattfindet.

In der größten Veranstaltungshalle von Chemnitz bieten Händler an über 150 Ständen ihre Trödelwaren an. Tausende Besucher auf der Jagd nach besonderen Angeboten strömen nachts über den Flohmarkt.

Da die Halle wettergeschützt, beheizt und sehr gut beleuchtet ist, macht hier das Trödeln besonders viel Spaß.

Snacks und Getränke werden ebenfalls angeboten. Wer mit dem Auto kommt, findet auf den etwa 2.000 Parkplätzen direkt vor der Halle sicherlich einen Platz, muss aber eine Gebühr von 3 Euro bezahlen.

Nachtflohmarkt Chemnitz-Messe