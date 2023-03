Second-Hand Chemnitz: Modische Schnäppchen für jeden!

Mode aus zweiter Hand ist nicht nur preisgünstiger, sondern auch umso individueller. TAG24 hat für Dich die Top 5 Chemnitzer Second-Hand-Shops zusammengestellt.

Von Sarah Popp

Chemnitz - Du möchtest mal wieder ausgiebig shoppen gehen, doch im Portemonnaie herrscht gähnende Leere? Dann versuch Dein Shopping-Glück mal in einem Second-Hand in Chemnitz!

Du liebst Shopping? Dann solltest Du einen von Chemnitz Top 5 Second-Hand-Shops besuchen! (Symbolbild) © 123RFantoniodiaz Gebrauchte Mode hat Löcher, Peeling oder ist nicht stylisch? Mit diesem Vorurteil wird jetzt aufgeräumt: Denn nur gut erhaltene und gepflegte Ware findet ihren Platz in den Chemnitzer Second-Hand-Shops.

Ob stonewashed Jeans, 80er Jahre Pailetten-Top oder 90er Jeansmantel: Vintage Kleidung ist wieder voll im Trend. Zudem findest Du in den Second-Hand Läden in Chemnitz auch aktuelle Markenware. Für Babys und Kleinkinder kann man in Chemnitz ebenfalls Second-Hand-Mode und passendes Zubehör wie Kindersitze, Laufgitter und Spielzeug aus zweiter Hand finden. Stylische Outfits müssen nicht immer teuer sein! In Chemnitz kannst Du nachhaltige Mode zu günstigen Preisen in einem der Top 5 Second-Hand-Läden shoppen. Worauf wartest Du noch? Los geht's zum Shoppen in Chemnitz! Du möchtest noch mehr Ideen und Tipps für Ausflüge in Chemnitz erfahren? Dann schau ganz einfach in unserem Chemnitz entdecken: Ratgeber vorbei!



Die besten Second-Hand-Läden in Chemnitz

Du suchst einzigartige oder günstige Klamotten, um Deinen individuellen Look zu kreieren? Die besten Second-Hand-Shops in Chemnitz stellt Dir TAG24 vor. Die Angaben zu Öffnungszeiten stammen von März 2023 und sind ohne Gewähr.

1. Anziehungspunkt: Shoppen & karitative Projekte unterstützen

In diesem Second-Hand in Chemnitz kannst Du mit Deinem Einkauf anderen Menschen helfen. © Ralf-P. Werner Im Anziehungspunkt kannst Du gut erhaltene Bekleidung für Damen, Herren und Kinder kaufen. Hier heißt es nicht nur shoppen, sondern auch noch anderen helfen! Der Second-Hand-Laden in Chemnitz unterstützt mit dem Verkauf der Ware karitative Projekte der Kinder- und Jugendarbeit. Nachhaltig und ressourcensparend einkaufen lautet hier das Motto. Der Second-Hand-Shop bietet eine breit gefächerte Auswahl an Mode, Accessoires, Taschen und Schuhen. Mit regelmäßigen Rabattaktionen und verkaufsoffenen Sonntagen lohnt sich ein Besuch im Anziehungspunkt für Schnäppchenfüchse umso mehr! Adresse: Anziehungspunkt (im Mix Markt)



Markersdorfer Str. 96



09123 Chemnitz

Öffnungszeiten: montags: 10 bis 18 Uhr



freitags: 10 bis 14 Uhr

Tipp: Du möchtest alte, gepflegte Kleidungsstücke loswerden? Im Anziehungspunkt kannst Du Deine Sachen als Spende abgeben.

2. ReSales: Trendmode zu kleinen Preisen

Bei ReSales findest Du Damen-, Herren- und Kinderbekleidung in sämtlichen Größen! © ReSales Bei ReSales gibt es nichts, was es nicht gibt! Dieser Second-Hand in Chemnitz bietet Dir ein umfangreiches Angebot an Damen-, Herren- und Kindermode. Von Schlafbekleidung über Hochzeitskleider zu Sportmode bis hin zum Hochzeitskleid kann man bei ReSales für jeglichen Anlass etwas finden. Für schillernde Auftritte gibt es bei ReSales das perfekte Abendkleid oder elegante Blazer. Zudem bietet dieser Second-Hand in Chemnitz auch rund ums Jahr passende Kostümierungen für Fasching, Oktoberfest oder Halloween an. Du liebst Vintage-Kleidung? Dann bist Du bei ReSales genau richtig! Hier findest Du Mode und Accessoires aus sämtlichen Jahrzehnten und mit etwas Glück sogar echte Designer-Teile aus den 90er Jahren. Neben Kleidung von aktuellen und bekannten Marken kann man bei ReSales auch die dazugehörigen Accessoires und Schuhe kaufen. So komplettierst Du Dein neues Outfit, ohne durch mehrere Geschäfte ziehen zu müssen. Je nach Saison und Standort bietet ReSales auch kleine Dekoartikel für Ostern und Weihnachten an sowie dekorative Heimtextilien wie Gardinen, Tischdecken und Bettwäsche. Adresse: ReSales Chemnitz (in der ERMARFA-Passage)



Reichsstraße 58



09112 Chemnitz ReSales Chemnitz



Clausstraße 3-13



09126 Chemnitz Öffnungszeiten: montags bis freitags: 9 bis 18 Uhr



samstags: 9 bis 16 Uhr

3. HUMANA: Second-Hand & Vintage Mode

Humana bietet eine große Auswahl an Second-Hand und Vintage Kleidung. (Symbolbild) © 123rf/zmeika Für modische Schnäppchenjäger sind die Filialen der Humana-Kette ein wahr gewordener Traum. In diesem Second-Hand in Chemnitz gibt es Bekleidung, Accessoires und Schuhe für Damen und Herren. Hier wird die Mode nach Farben sortiert: Dies ermöglicht einen besseren Überblick beim Stöbern. Neben modernen Marken findet man in diesem Second-Hand-Shop in Chemnitz auch ausgefallene Vintage Mode. Du hast Lust auf einen ganz neuen Style? Dann findest Du bei Humana wild gemusterte Blusen, Retro-Jeans oder elegante Blazer. Je nach Jahreszeit bietet Humana zudem auch Badebekleidung, Faschingskostüme und Trachtenmode an. So richtig sparen lässt es sich mit der Humana Kundenkarte und bei wiederkehrenden Rabattaktionen. Nachhaltige Mode zu kleinen Preisen? In diesem Second-Hand in Chemnitz wirst Du fündig! Adresse: Humana Chemnitz



Theaterstraße 7



09111 Chemnitz

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 10 bis 19 Uhr



samstags: 10 bis 18 Uhr

4. Gems Chemnitz: Handverlesene Mode aus zweiter Hand

Shoppen in Chemnitz? Bei Gems findest Du individuelle Vintage Mode und Second-Hand Kleidung. © Gems Store Chemnitz Dieser Second-Hand in Chemnitz bietet eine ganz besondere Auswahl an Vintage Kleidung und Second-Hand-Mode an. Jedes Teil wird hier handverlesen ausgesucht und dessen Zustand überprüft. So findest Du im Gems Chemnitz Kleidung aus den 80er, 90er und 2000er Jahren sowie angesagte Marken. Der Second-Hand in Chemnitz ist hierbei besonders auf sportliche Mode sowie Merchandise und Fanartikel aus dem Bereich TV, Sport und Film ausgerichtet. Neben einer feinen Auswahl an Kleidung für Damen und Herren kannst Du hier auch Unisex-Teile sowie dazu passende Accessoires, Taschen und Schuhe shoppen. Du bist auf der Suche nach einem Second-Hand in Chemnitz mit Ankauf? Im Gems kannst Du nicht nur nach Herzenslust shoppen, sondern auch aussortierte Sachen aus Deinem Kleiderschrank verkaufen. Auf der Website des Second-Hand-Shops Chemnitz findest Du hierzu weitere Informationen. Adresse: Gems Chemnitz



Weststraße 80



09112 Chemnitz

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 13 bis 19 Uhr



samstags: 13 bis 18 Uhr



5. Huppala: Kinder-Second-Hand Chemnitz

In diesem Second-Hand Chemnitz finden Mütter und Väter alles, was sie brauchen! (Symbolbild) © 123RF/vetertravel Kinder wachsen in Windeseile aus ihrer Kleidung heraus. Daher bietet der Besuch in diesem Second-Hand-Shop Chemnitz die beste Option, günstig für Dein Kind einzukaufen. Bei Huppala findest Du nicht nur Neuware für Babys und Kinder, sondern auch nachhaltige Mode aus zweiter Hand. Neben Kleidung und Accessoires kannst Du hier auch Kinderwagen, Autositze, Tragehilfen, Laufgitter und weitere praktische Dinge für Dein Kind kaufen. Das umfangreiche Angebot an Waren und Marken wird durch eine fachkundige Beratung ergänzt. So kannst Du hier auch als werdende Mama günstig gepflegte Artikel aus zweiter Hand shoppen. Adresse: Huppala



Zschopauer Str. 169 A



09126 Chemnitz

Öffnungszeiten: montags, mittwochs, freitags: 9 bis 13 Uhr



dienstags, donnerstags: 14 bis 18 Uhr



jeden ersten Samstag im Monat: 9 Uhr bis 13 Uhr



Tipp: Das Huppala nimmt auch gut erhaltene Kinderbekleidung in Kommission zum Verkauf an.